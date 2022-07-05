فلسطين الأغلى عربياً ..عــزوف عن شراء الأضاحي في الضفة

بالرغم من تحديد سعر كيلو الأضاحي من قبل وزارة الزراعة ونقابة أصحاب الملاحم بالضفة الغربية ب 8 دنانير أردني (قرابة 40 شيكل) للخراف البلدية غير المذبوحة حوالي 4 دنانير (قرابة 20 شيكلا) للعجول، إلا أن سعر كيلو الخراف في بعض المناطق في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من ذلك، في حالة غير مسبوقة من ارتفاع الأضاحي قبيل أيام من عيد الأضاحي المبارك.

هذا الحال أدى إلى عزوف عن شراء الأضاحي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء الغير مبرر لهذا العام، مما تسبب في توفر أعداد كبيرة من الأضاحي في السوق المحلي.





وفي توضيح لنقيب أصحاب الملاحم في الضفة الغربية عمر النبالي فإن أسعار الذباح ارتفعت بمعدل دينار واحد عن العام الفائت، وهو ارتفاع غير مبرر كما يقول: "حيث تصل أسعار الأضاحي إلى 500 دينار (2500 شيكل)، مقارنة بالأعوام الفائتة حيث كان سعر الأضحية يصل إلى 200-250 دينار (1000-1500 شيكل).

ويعزي النبالي في حديث لــــ" فلسطين اليوم" هذا الخلل يؤدي إلى خلل في السياسات من قبل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة، رافضا تحميل الحرب الروسية الأوكرانية السبب، وقال:" صحيح إن الحرب ألقت بظلالها على ارتفاع الأسعار، ولكن في المقابل هناك خلل في تعامل وزارة الزراعة مع هذه الأزمة، فليس هناك أي دعم للثروة الحيوانية واكتفت بالاعتماد على المستورد".

وتابع:" لو أن هناك عمل من وزارة الزراعة على دعم الثروة الحيوانية ومربي الأضاحي لما ارتفعت الأسعار عن ال5 دنانير (25 كيلو)، على العكس ما نراه أن الحكومة ترهق المزارعين بالضرائب التي تزيد من حمل المزارع وترفع المنتج النهائي للمستهلك لهذا الحد".

وبحسب النبالي فإن نقابته قامت بحصر كافة أعداد الأضاحي متوفرة بالسوق فهناك 80 ألف رأس من الماشية بالضفة الغربية نصفها إنتاج محلي والباقي مستورد من عدة دول بما فيها البرتغال وفرنسا.

وفي رده على تصريح وزارة الزراعة عن عدم وجود نقص وتوفر الأضاحي متوفرة وبكميات كبيرة تفوق عدد الأضاحي المطلوبة في السوق الفلسطيني، وأن هناك أكثر من 180 ألف خروف وأكثر من 42 ألف سخل و34 ألف رأس من الأبقار والعجول، وهو ما يزيد بكثير عن حاجة السوق، قال النبالي: "هذه الأعداد هي ما كانت عليه العام الفائت ولكن المتوفر هذا العام 80 ألف رأس، لو أن الطلب على الأضاحي كالمعتاد لما كانت كافية".

وفي دراسة حول أسعار الأضاحي في البلدان العربية لهذا العام تصدرت فلسطين القائمة، وكانت سعر الأضحية فيها هي الأعلى حيث وصلت إلى 500 دولار (1750) شيكلا، بينما لم تتجاوز سعر الأضحية في كل من قطر و الإمارات أعلى الدول العربية دخلا للفرد ال 250 دولار أقل من (900 شيكل).

يعلق النبالي على هذه المعطيات قائلا:" ربما فلسطين هي الأعلى دوليا في أسعار الأضاحي، وكل ذلك بسبب الضرائب التي ترهق المزارع مربي الثروة الحيوانية والمواطن".