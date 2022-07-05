الصحة "الإسرائيلية": 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 13877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى معدل يومي يسجل منذ بدء الموجة السادسة للجائحة قبل أكثر من شهر.

وأوضحت صحة الاحتلال، أنه واصلت الإصابات التي بحاجة إلى رعاية سريرية بالارتفاع وكذلك الحالات الخطيرة.

وأشارت إلى أنه، منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شُخصت 1678 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66579 إصابة نشطة، علما أن أعلى حصيلة للإصابات النشطة بلغت في الأسبوع الماضي أكثر من 90 ألف حالة نشطة، فيما توقف معامل تناقل العدوى عند 1.06

ولفتت الصحة "الإسرائيلية"، إلى أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد بلغ 4398686 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10984 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1189 مصابا، إذ تضاعفت 3 مرات خلال الموجة السادسة الإصابات التي بحاجة لتسرير.

جدير ذكره أنه يرقد 374 مصابا بحالة خطيرة في أقسام العناية المركزية في "إسرائيل"، و58 في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 50 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 590 بالطفيفة.