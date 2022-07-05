بالفيديو : هدى خطاب تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء

"هدى خطاب" تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء ، أثار فيديو نشرته ناشطة "الفيس بوك" هدى خطاب في تمام الساعة ال3 فجراً من امام مفترق رمزون السرايا وسط مدينة غزة ، حيث حمل الفيديو انتقادا للمتسولين في شوارع غزة ، الا ان الانتقادات زادت بعد ان تطاولت على اهالي الشهداء والجرحى والتي اعتبرتهم من المتسولين والذين يقوموا ببيع العديد من الامور الرخيصة والزهيدة على الطرقيات بهدف التسول ، مما اعتبره البعض الفيديو بالمهين لاهالي الشهداء والاسرى ، كون ان قضيتهم لايمكن ان توصف بالتسويل ويتم اهانتهم بهذة الطريقة ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" استطلعت أراء المواطنين ، هدى خطاب" تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء

هدى خطاب" تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء

ردود الافعال ملئت الفيس بوك ، حيث قال Just Saying على حسابها على الفيس بوك

طالعة ع الساعة ٣ الفجر ع رمزون السرايا عشان تقدّم "محتوى" "بتقول وهيا بنص الرمزون "هنا بيوقفوا أمهات الشهدا والأسرى يشحتوا ويمدو إيديهم للناس

مساس علّني بكرامة كل أم شهيد وأم أسير يلي مفروض يكونوا هما أعلى قامات هالمجتمع

هدى خطاب أخدت خنساوات فلسطين وسيلة لتدافع عن طريقة لبسها لربما وانتقاد الناس المستمر إلها "





وتابع : بطلنا فاهمين مين الشحاد أمهات قدموا للدين وللوطن ولا وحدة بتلف محلات غزة عشان تعمللهم إعلان بأرخص الأثمان.. هدى خطاب ما بتمثل أي إعلامية في غزة.

هدى خطاب" تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء

في حين قالت "هناء سعد الشوا" على حسابه على الفيس بوك " في وقت نحاول أن نكون اكثر انضباطا . تطل علينا بكل تفاهة وتشتم في اهالي الشهداء وخنساوات فلسطين

سؤال لك ؛ ليه ما طلعتي في النهار تصوري هالفيديو وتورجينا على الواقع، ان كان قصدك تهاجمي اطفال متسولين , انتي ايضا متسولة باختلاف الطريقة , فالتعري والصور الخارجة تجلب الكثير من المال السريع والشهرة وين كنتي الساعه ٣.٥ الفجر

او خارجه من بيتك رأسا مع المصور لرمزون السرايا لتعملي هالفيديو التاف.ه مثلك؟

خنساوات فلسطين أشرف واطهر منك لتذكريهم على لسانك.

هدى خطاب" تصور فيديو وسط رمزون السرايا بثير ضجة بسبب اهالي الشهداء

محمد ابو هلال عن نفسي وبصفتي أحد الجرحى سأبدأ بإجراءات تقديم شكوى ضد المدعوة هدى خطاب ، فنحن وأمهاتنا أشرف من أن يتم ذكرنا على لسانك ال….

طالعة ع الساعة ٣ الفجر ع رمزون السرايا عشان تقدّم "محتوى"

بتقول وهيا بنص الرمزون "هنا بيوقفوا أمهات الشهداء والأسرى يشحتوا ويمدو إيديهم للناس

مساس علّني بكرامة كل أم شهيد وأم أسير يلي مفروض يكونوا هما أعلى قامات هالمجتمع

هدى خطاب أخدت خنساوات فلسطين وسيلة لتدافع عن طريقة لبسها لربما وانتقاد الناس المستمر إلها

بطلنا فاهمين مين الشحاد أمهات قدموا للدين وللوطن ولا وحدة بتلف محلات غزة عشان تعمللهم إعلان بأرخص الأثمان ، هدى خطاب ما بتمثل أي إعلامية في غزة #هدى_خطاب