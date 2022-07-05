فيديو لحظة اخراج جثمان الطفلتين في جريمة الرمثا بالأردن .. جنسية القاتل

فيديو لحظة اخراج جثمان الطفلتين في جريمة الرمثا بالأردن ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم مقاطع فيديوهات توثيق اللحظات الأولى لاستخراج جثمان الطفلتين التي قتلهما والدها ودفنهما في محيط المنزل بمحافظة إربد اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 وجاء ذلك بعد أن لاحظ الفريق في وجود اهتمام كبير من المواطنين في معرفة تفاصيل جريمة الرمثا المدوية إذ شهدت الأردن في الأيام الأخيرة العديد من الجرائم التي يستدعي من السلطات الأردنية بوضع حد لها عبر قوة الردع مستخدما تطبيق القانون على المخالفين والمجرمين وعن التفاصيل التي تأخذكم إلى كامل قصة الجريمة التي بدأت قبل 10 أيام وتم اكتشافها اليوم فهي على النحو التالي:

فيديو لحظة اخراج جثمان الرمثا بالأردن

وبحسب ما تم تداوله على المنصات الرقمية فإن شخص وهو والد قام بقتل ابنتيه طفلتان التي تبلغان من العمر 13 عاما و 14 عاما ودفنهما في محيط منزله فيما قامت القوات الأمنية بإنقاذ الطفلة الثالثة في منطقة الرمثا في محافظة إربد .

تفاصيل مقتل الطفلتين في جريمة الرمثا

وبحسب زوجة القاتل فإن زوجها كان يعنفها هي وابناءها الأربعة ويقوم بضربها وتدعي أنه يعاني من مرض نفسي وفيما يلي استكمال باقي المقالة .

ونقلت الشرطة عن قول الزوج، إن زوجها كان يضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل، وهذا تم نشرها على كافة مواقع الانترنت .

سبب جريمة الرمثا بالاردن

فرانس الماسي علق : "مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة بنت عمرها 14 والثانية 15، الجاني قام بإخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر ، لا حول ولا قوة الا بالله".

فؤاد عواد علق: "جريمة قتل في مدينتي الحبيبه ( الرمثا ) اب يقتل بناته الثنتين و بدفنهن من اسبوع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وين احنا يا الله بكولومبيا يعني ولا شيكاجو شو بصير قاعد ؟؟".

قصة جريمة الرمثا بأربد

حساب علي على الفيسبوك : "الرمثا تستفيق على جريمة مروعة ارتكبها أب بحق طفلتيه ، في الرمثا.. اب يقتل ابنتيه ، اقدم شخص على قتل اثنتين من بناته والبالغ اعمارهن 13و 14 عاما، والجريمة وقعت قبل اسبوع وان الجاني قام بإخفاء الجثتين في ساحة منزله.".

وأضاف علي "فهمت الرمثا نت ان الجيران شكوا بالأمر بعد اختفاء الطفلتين وظهور الطفلة الثالثة مما دعاهم لتبليغ الاجهزة الامنية والتي قامت على الفور بالبحث في ساحة المنزل".

اما حساب رهف علق : "يعني قتل اول بنت ودفنها وقتل التانيه ودفنها والحياة عادي استمرت، كلامي للأم انتي أم انت؟ شو ضل أمان وحياة بعد هادا كله، انت فيكِ عقل انت ولك كيف قدرتي تسكتي على دم بناتك؟ انا مش مستوعبه ابدا يعني والله هيك كتير والله و الله لو في خوف من الله ما كان صار هالشي".

مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة

بنت عمرها 14 والثانية 15

و الجاني قام باخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر

لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن #جريمة_الرمثا https://t.co/HvUnTVl0Hw pic.twitter.com/vQlr1YerWi — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

عبدالله عيسي علق : "جريمة "الأب" في #الرمثا مؤذية للغاية، مؤذية للآباء والأمهات والأبناء .. هذا الشرُّ كثير وموغل في الوحشية، ردّوا على هذا الشر بالحب والود والعطف .. احضنوا بناتكم وأبنائكم. قولوا لهم في كل دقيقة وكل ساعة: نحبكم الآن وطول العمر.. لننتصر للحب ونقصي الشر في مهده" .