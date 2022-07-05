سبب جريمة الرمثا وتفاصيل اسم القاتل الذي تسبب مقتل طفلتين في محافظة اربد بالأردن

سبب جريمة الرمثا واسم القاتل الذي تسبب مقتل طفلتين في محافظة اربد بالأردن ، وبعد أن دوت الجريمة صداها في كافة ارجاء المملكة الأردنية الهاشمية كما بدأت الاعلام العربية في نقل جريمة الرمثا في الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 حيث لاقت الجريمة المدوية تعاطفا كبيرا من المواطنين الأردنيين والعرب ، ونتيجة لذلك سارع فريق فلسطين اليوم في كتابة المقالة التي تجيب فيها عن استفسارات الجمهور حول عملية القتل الدموية التي خلفت رعبا وفزعا بين الأهالي منذ انشار تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية كما ان قوات الامن الأردنية قامت باعتقال القاتل وهو قيد التحقيق .

وحرصنا كل الحرص على وضع الإجابة حول تساؤل سبب جريمة الرمثا واسم القاتل الذي تسبب مقتل طفلتين في محافظة اربد بالأردن حيث يمكن للجميع بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة الوصول إلى كامل التفاصيل حول هذه الجريمة التي ما زال الجميع يتحدث فيها كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تعاطفا مع الحادثة وسط استنكار لما حصل وعن التفاصيل فهو التالي:

سبب جريمة الرمثا بالأردن

وبحسب ما تم تداوله على المنصات الرقمية فإن شخص وهو والد قام بقتل ابنتيه طفلتان التي تبلغان من العمر 13 عاما و 14 عاما ودفنهما في محيط منزله فيما قامت القوات الأمنية بإنقاذ الطفلة الثالثة في منطقة الرمثا في محافظة إربد .

اسم القاتل الطفلتين في جريمة الرمثا

وبحسب زوجة القاتل فإن زوجها كان يعنفها هي وابناءها الأربعة ويقوم بضربها وتدعي أنه يعاني من مرض نفسي وفيما يلي استكمال باقي المقالة .

ونقلت الشرطة عن قول الزوج، إن زوجها كان يضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل، وهذا تم نشرها على كافة مواقع الانترنت .





تفاصيل مقتل طفلتين في الرمثا باربد

فرانس الماسي علق : "مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة بنت عمرها 14 والثانية 15، الجاني قام بإخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر ، لا حول ولا قوة الا بالله".

فؤاد عواد علق: "جريمة قتل في مدينتي الحبيبه ( الرمثا ) اب يقتل بناته الثنتين و بدفنهن من اسبوع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وين احنا يا الله بكولومبيا يعني ولا شيكاجو شو بصير قاعد ؟؟".

حساب علي على الفيسبوك علق على جريمة الرمثا : "الرمثا تستفيق على جريمة مروعة ارتكبها أب بحق طفلتيه ، في الرمثا.. اب يقتل ابنتيه ، اقدم شخص على قتل اثنتين من بناته والبالغ اعمارهن 13و 14 عاما، والجريمة وقعت قبل اسبوع وان الجاني قام بإخفاء الجثتين في ساحة منزله.".

وأضاف علي "فهمت الرمثا نت ان الجيران شكوا بالأمر بعد اختفاء الطفلتين وظهور الطفلة الثالثة مما دعاهم لتبليغ الاجهزة الامنية والتي قامت على الفور بالبحث في ساحة المنزل".