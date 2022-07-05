فيديو.. تفاصيل جريمة مقتل طفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن على يد والدهما ودفنهما في المنزل

تفاصيل جريمة مقتل طفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن على يد والدهما ، ويبحث مئات الآلاف المواطنين عبر محرك جوجل العالمي اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 عن تفاصيل هذه الجريمة المدوية التي افزعت وأرعب الأهالي خاصة ان الوالد القاتل قد دفن جثمان الطفلتين في فناء المنزل ، وهنا قد نقل لكم فريق موقع فلسطين اليوم كامل التفاصيل التي توضح لكم حقيقة ما جرى في هذه القضية التي باتت قضية رأي عام وحديث الاعلام المحلي والعربي .

ولقد عمل الفريق على وضع تفاصيل جريمة مقتل طفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن على يد والدهما بعد ان أحدثت ضجة واسعة وكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط استنكار ورفض كبيرين ومطالبات بضرورة تقديم القاتل إلى العدالة القانونية وفيما يلي تفاصيل الحادثة وهي التالي:

تفاصيل جريمة مقتل الطفلتين في الأردن

وبحسب ما تم تداوله على المنصات الرقمية فإن شخص وهو والد قام بقتل ابنتيه طفلتان التي تبلغان من العمر 13 عاما و 14 عاما ودفنهما في محيط منزله فيما قامت القوات الأمنية بإنقاذ الطفلة الثالثة في منطقة الرمثا في محافظة إربد .

جريمة مقتل طفلتين في الرمثا

وبحسب زوجة القاتل فإن زوجها كان يعنفها هي وابناءها الأربعة ويقوم بضربها وتدعي أنه يعاني من مرض نفسي وفيما يلي استكمال باقي المقالة .

ونقلت الشرطة عن قول الزوج، إن زوجها كان يضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل، وهذا تم نشرها على كافة مواقع الانترنت .

والد يقتل طفلتين في اربد

فرانس الماسي علق : "مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة بنت عمرها 14 والثانية 15، الجاني قام بإخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر ، لا حول ولا قوة الا بالله".

فؤاد عواد علق: "جريمة قتل في مدينتي الحبيبه ( الرمثا ) اب يقتل بناته الثنتين و بدفنهن من اسبوع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وين احنا يا الله بكولومبيا يعني ولا شيكاجو شو بصير قاعد ؟؟".

فيديو جريمة الرمثا بالأردن

مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة

بنت عمرها 14 والثانية 15

و الجاني قام باخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر

لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن #جريمة_الرمثا https://t.co/HvUnTVl0Hw pic.twitter.com/vQlr1YerWi — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

حساب علي على الفيسبوك : "الرمثا تستفيق على جريمة مروعة ارتكبها أب بحق طفلتيه ، في الرمثا.. اب يقتل ابنتيه ، اقدم شخص على قتل اثنتين من بناته والبالغ اعمارهن 13و 14 عاما، والجريمة وقعت قبل اسبوع وان الجاني قام بإخفاء الجثتين في ساحة منزله.".

وأضاف علي "فهمت الرمثا نت ان الجيران شكوا بالأمر بعد اختفاء الطفلتين وظهور الطفلة الثالثة مما دعاهم لتبليغ الاجهزة الامنية والتي قامت على الفور بالبحث في ساحة المنزل".