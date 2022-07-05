صور.. تفاصيل والد يقتل ابنتيه الطفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن

تفاصيل والد يقتل ابنتيه الطفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن ، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 جريمة مدوية هزت الشارع الأردني بعد ورود خبر تداولته مواقع إخبارية بصورة كبيرة عن والد يقتل طفلتيه بدم بارد ونتيجة لعمليات البحث الواسعة من المواطنين الأردنيين قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل الكاملة حول هذه الحادثة الجريمة التي استنكرها الالاف.

وقد قام الفريق بوضع كامل التفاصيل حول الجريمة التي قام بها والد يقتل ابنتيه الطفلتين في مدينة الرمثا بمحافظة إربد بالأردن من مصادرها الرسمية نقلنا لكم في هذه المقالة بعض من تغريدات المواطنين عن جريمة الرمثا وعن التفاصيل يترتب على الجميع المتابعة حتى النهاية وهي التالي:

تفاصيل والد يقتل ابنتيه الطفلتين في الأردن

وبحسب ما تم تداوله على المنصات الرقمية فإن شخص وهو والد قام بقتل ابنتيه طفلتان التي تبلغان من العمر 13 عاما و 14 عاما ودفنهما في محيط منزله فيما قامت القوات الأمنية بإنقاذ الطفلة الثالثة في منطقة الرمثا في محافظة إربد .

جريمة مقتل طفلتين في الرمثا على يد والدهما

وبحسب زوجة القاتل فإن زوجها كان يعنفها هي وابناءها الأربعة ويقوم بضربها وتدعي أنه يعاني من مرض نفسي وفيما يلي استكمال باقي المقالة .

ونقلت الشرطة عن قول الزوج، إن زوجها كان يضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل، وهذا تم نشرها على كافة مواقع الانترنت .

مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة

بنت عمرها 14 والثانية 15

و الجاني قام باخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر

لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن #جريمة_الرمثا https://t.co/HvUnTVl0Hw pic.twitter.com/vQlr1YerWi — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

فرانس الماسي علق : "مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة بنت عمرها 14 والثانية 15، الجاني قام بإخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر ، لا حول ولا قوة الا بالله".

فؤاد عواد علق: "جريمة قتل في مدينتي الحبيبه ( الرمثا ) اب يقتل بناته الثنتين و بدفنهن من اسبوع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وين احنا يا الله بكولومبيا يعني ولا شيكاجو شو بصير قاعد ؟؟".