خلال توجهه للعمل ..استشهاد شاب من غزة بعد اعتداء الاحتلال ومستوطنيه عليه شمال الضفة

أعلنت مصادر محلية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد عياد؛ جرّاء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه، شمال الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن الشاب أحمد حرب عياد (32 عامًا) من غزة، كان متوجهًا للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربًا مبرحًا حتى الموت.

ووفقاً للمصادر، فإن الشاب أحمد حرب كان متوجهًا للعمل داخل في أراضي الـ48، عبر فتحة الجدار بطولكرم شمال الضفة الغربية قبل الاعتداء عليه وقتله.

ويواصل المستوطنين عملياتهم واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم ومقدراتهم.