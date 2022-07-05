بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الثلاثاء 5-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه

بكم سعر جرام الذهب النهارده اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد ذهب فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم أسعار الذهب في مصر كما جاءت بعد أن لاحظ الفريق في الساعات الأولى من هذا الصباح وجود عمليات بحث واسعة جدًا لا سيما على جوجل العالمي حيث يريد الجمهور العربي التعرف عليها ونشير إلى أن جرام الذهب عيار 24 قد بلغ أمس 1097 جنيها (58.25 دولار) وعيار 18 قد بلغ نحو 822.61جنيه (43.69 دولار (في حين جاء عيار 21 عند 959.72 جنيه (50.97 دولار) وهذا الأسعار يقوم الفريق بكتابتها يوميا ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

الاهتمام الكبير عند المواطنين جعلنا نركز على وضع هذه المقالة التي نتناول بها بكم سعر جرام الذهب النهارده اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية حيث سيطلع كافة الأشخاص في جميع محافظات مصر من الاطلاع على تلك الأسعار بكل اريحية تامة ويمكن الاطلاع عليه في السطور التالية وهي التالي:

بكم جرام الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,118 شراء 1,122

عيار 22 بيع 1,025 شراء 1,029

عيار 21 بيع 978 شراء 982

عيار 18 بيع 838 شراء 842

عيار 14 بيع 652 شراء 655

عيار 12 بيع 559 شراء 561

الاونصة بيع 34,761 شراء 34,903

الجنيه الذهب بيع 7,824 شراء 7,856

الكيلو بيع 1,117,714 شراء 1,122,28

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,099 جنيه $58.26

سعر الذهب عيار 22 1,007 جنيه $53.41

اسعار الذهب عيار 21 961.51 جنيه $50.98

اسعار الذهب عيار 18 824.14 جنيه $43.70

سعر الذهب عيار 14 640.99 جنيه $33.99

سعر الذهب عيار 12 549.42 جنيه $29.13

سعر الذهب عيار 9 412.07 جنيه $21.85

اسعار أوقية الذهب 34,174 جنيه $1,812

اسعار جنيه الذهب 7,692 جنيه $407.86

اسعار كيلو الذهب 1,098,839 جنيه $58,264

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يوليو 1,097 959.97 822.82 639.97 548.54

3 يوليو 1,097 959.91 822.77 639.93 548.51

2 يوليو 1,097 959.86 822.73 639.90 548.48

1 يوليو 1,096 959.00 821.99 639.32 547.99

30 يونيو 1,093 956.29 819.67 637.51 546.44

29 يونيو 1,099 962.08 824.63 641.37 549.75

28 يونيو 1,101 963.34 825.72 642.22 550.47

27 يونيو 1,101 963.27 825.65 642.17 550.42

26 يونيو 1,103 965.42 827.49 643.60 551.65

25 يونيو 1,103 965.44 827.51 643.61 551.66

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول بكم سعر جرام الذهب النهارده اليوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .