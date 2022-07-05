سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً في سوريا في تعاملات السوق الموازية "السوداء".

سعر الدولار اليوم في سوريا

و بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، مقابل 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4119 ليرة للشراء، و4161 ليرة للبيع، مقابل 4141 ليرة للشراء، و4182 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4780 ليرات للشراء، و4832 ليرة للبيع، مقابل 4804 ليرات للشراء، و4856 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

هبط سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1052 ليرة للشراء، و1064 ليرة للبيع، مقابل 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1074 ليرة للشراء، و1086 ليرة للبيع مقابل 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع، خلال تعاملات يوم أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ايضا في سوريا لدى السوق الموازية ليصل إلى 12884 ليرة للشراء و13023 ليرة للبيع مقابل 12949 ليرة للشراء و13088 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.