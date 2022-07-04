أسعار الأضاحي في مصر وطريقة وأماكن الشراء 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الأضاحي في مصر وطريقة وأماكن الشراء، لا سيما لاحظنا زياة البحث عن سعر الاضاحي وأماكن الشراء في مصر، وسنرفق لكم في هذا المقال أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف، وحصيلة صك الأضحية في وزارة الأوقاف، و‏أسعار صكوك الأضحية في الجمعيات الخيرية في مصر، وطرق شراء صك الأضحية، لذلك ستتجه شريحة كبيرة من المصريين لشراء صكوك الأضحية مع اقترب عيد الأَضحى، سواء عن طريق وزارة الأوقاف المصرية أو من المؤسسات الخيرية، لذلك قررنا أن نقدم لكم أسعار الأضاحي في مصر وطريقة وأماكن الشراء 2022.

أسعار الأضاحي في مصر وطريقة وأماكن الشراء 2022

وتلجأ هذه الشريحة إلى ذلك بدلا عن إحضار الأضاحي إلى المنزل، التي تهدف من حيث الأصل إلى ضمان وصول الأضحية للأسر الأكثر احتياجا.

أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف

يبلغ سعر صك الأضحية في وزارة الأوقاف المصرية من اللحوم البلدية حوالي 3800 جنيه، فيما بلغ سعر صك الأضحية من اللحوم السودانية نحو 2200 جنيه.

كما طرحت الوزارة صك الإطعام، وهو متوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الأرقام الهاتفية، يمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مشروع صك الأضحية التابع لوزارة الأوقاف المشاركة من خلاله، بجانب اتاحة إمكانية التواصل عبر خدمات الواتس آب للتواصل مع مندوبي الوزارة.

وحددت الأوقاف أيضا مجموعة من الحسابات البنكية في بنوك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري، بجانب خدمات فوري، لسداد قيمة الصكوك.

في نفس الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا، سلط الضوء فيه على استمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، وإطلاق مشروع صكوك الإطعام، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى توزيع لحوم الأضاحي من خلال مشروع صك الأضحية، الذي تم إطلاقه في عام 2015 من وزارة الأوقاف، واستفادت منه 5.4 مليون أسرة من بين الأولى بالرعاية.

حصيلة صك الأضحية في وزارة الأوقاف

كشفت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن مشروع صك الأضحية التابع لوزارة الأوقاف منذ إطلاقه في 2015 حقق التالي، في عام 2020-2021 تم توزيع 1453 طن لحوم بتكلفة 142.5 مليون جنيه، وفي عام 2019-2020 تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه، وفي 2018-2019 تم توزيع 1105 طن من اللحوم بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وفي 2017-2018 تم توزيع 678 طن لحوم بتلفة 64.4 مليون جنيه، وفي 2016-2017 تم توزيع 550 طن لحوم بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، أما في 2015-2016 فقد تم توزيع 438 طن لحوم بتكلفة 30 مليون جنيه.

وعدد التقرير الحكومي مزايا صكوك أضاحي الأوقاف، ومنها الالتزام بضوابط الذبح الشرعية والتوزيع، بخلاف انخفاض تكلفتها، فضلا عن تحويل كامل ثمن الصك إلى لحوم دون فاقد أو مصاريف إدارية، إلى جانب تجميد اللحوم بأحدث التقنيات، بالتعاون مع جهات الحكومة المصرية المختلفة ونقلها بشكل سليم.

‏أسعار صكوك الأضحية في الجمعيات الخيرية في مصر

ارتفعت أسعار الصكوك بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بنحو 100 جنيه خلال موسم عيد الأَضحى المبارك 2022، عن العام الماضي، ليتراوح صك الأضحية للحم البلدي بين 3600 و4000 جنيه، كما يتراوح صك الأضحية للحوم المستوردة بين 2200 و2250 جنيها.

طرق شراء صك الأضحية

تختلف طرق شراء صك الأضحية من جمعية إلى الأخري عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني.

بنك الطعام المصري

يصل سعر صك الأضحية في بنك الطعام المصري إلى 3950 جنيها للعجول بزيادة 550 جنيها عن العام الماضي، بينما يبلغ سعر صك الأَضحية للعجول المستوردة إلى 2500 جنيه.

وبلغ سعر لحوم الصدقات في بنك الطعام المصري وزن 3 كيلو جرام إلى 270 جنيها، وللمتبرع بالصك البلدي حصة تبلغ 9 كيلو جرام من اللحوم، ونصيب المستحقين 18 كيلو جرام من لحوم الأَضاحي، يتم توزيعها في مختلف المحافظات.

مؤسسة مصر الخير

يصل سعر صك الأَضحية للحوم البلدية من مؤسسة مصر الخير إلى 3990 جنيها، بزيادة 490 جنيها عن العام الماضى، ويصل حجم العجل للصك إلى 27 كيلو جرام صافي، يتم توزيع 18 كيلو منها لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

وتتيح "مصر الخير" إمكانية شراء الصك من خلال أقرب من فروع مؤسسة مصر الخير، أو من خلال صفحة المؤسسة على الفيسبوك، وأيضا من خلال تطبيقها الإلكتروني.