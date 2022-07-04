سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يهتم المواطنون خاصة التجار ومحلات الصرافة بالبحث عن سعر الذهب في الأردن بشكل يومي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، وسعر الأوقية الذهب في الاردن وسعر الجنيه الذهب في الاردن، إلى جانب أسعار عيارات الذهب في الأردن.

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

وتراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف أسعار الذهب في الأردن، حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، نحو 41.24دينار (58.33 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ، نحو 36.09 دينار (51.04 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، نحو30.39 دينار (43.75 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.06 دينار (34.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن، نحو 1.283 ألف دينار (1,814 دولارا)،

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 288.51 دينار (408.31 دولار).