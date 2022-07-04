سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية في الجزائر اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات في الجزائر، و ذلك عبر محركات البحث العالمية، و لذلك يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات في السوق الجزائرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

و شهد سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تداولات الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2022 لدى البنك المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

و هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 152.69 دينار للشراء، و152.76 دينار للبيع مقابل 152.8 دينار للشراء، و152.87 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 187.59 دينار للشراء، و189.67 دينار للبيع مقابل 187.72 دينار للشراء، و189.81 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022 بزيادة تصل الى 2.4% بدلا من 1.9% المُقدرة سابقا.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

كما انخفض سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 146.14 دينار للشراء، و146.15 دينار للبيع مقابل 146.26 دينار للشراء، و146.28 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 176.97 دينار للشراء، و177.03 دينار للبيع مقابل 177.65 دينار للشراء، و177.74 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية عند 217.80 دينار للشراء، و220.22 دينار للبيع مقابل 217.89 دينار للشراء، و220.31 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

و هبط سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي مسجلا 38.94 دينار للشراء، و38.95 دينار للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.96 دينار للشراء، و48.50 دينار للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 39.78 دينار للشراء، و39.79 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 476.03 دينار للشراء، و476.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 586.43 دينار للشراء، و592.94 دينار للبيع.