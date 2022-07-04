أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات الثلاثاء 5-7-2022، وسط هدوء حركة البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 146.131 ألف ليرة (58.33 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 109.625 ألف ليرة (43.75 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.268 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73.085 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

و بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 127.235 ألف ليرة (51.04 دولار).

عالمياً تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار.