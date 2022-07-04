8 أسرار لشواء شهي و صحي في عيد الأضحى 2022

تعد حفلات الشواء المنزلية من أكثر العادات التي تميز أيام عيد الأضحى المبارك 2022، الأمر الذي يتطلب تحضيره والإعداد له مجموعة من الخطوات للحصول على لحوم حمراء أو بيضاء شهية وعالية الجودة.

وقدَّمت مجلة Foodheroes الإيطالية مجموعة من النصائح المهمة لشواء لذيذ في عيد الأضحى، نستعرضها في السطور التالية:

1. نوع اللحم

يعد البتلو وهو اللحم البقري الصغير في العمر من أفضل أنواع لحوم الشواء، فهو أحمر اللون ويتميز بقلة نسبة الدهون وطري ولين.

كما يعد الكندوز أو اللحم البقري أو الجاموسي، من الأنواع الجيدة للغاية للشواء لدعمه للطهي في درجات حرارة عالية واحتوائه على نسبة متوسطة من الدهون.

2. سُمك قطعة اللحم

بشكل خاص للشواء، من الضروري أن يكون سُمك قطعة اللحم المراد شيها من 4 إلى 5 سم على الأقل، حتى يمكن الاستمتاع بتناول لحوم شهية وغير جافة وقاسية.

3. التتبيلة

تتنوع تتبيلات لحوم الشواء، ولكن أسرع وأسهل طريقة لصنع صلصة لحم مشوي، هي المعدة من زيت الزيتون والثوم والبصل والأعشاب العطرية مثل إكليل الجبل والبقدونس.

وبعد إعداد التتبيلة السابقة، تُنقع قطع اللحم بها لمدة من ساعة إلى يوم كامل في الثلاجة، أو عن طريق غمس يديك في الزيت ثم دعك اللحم بالخليط على الجانبين.

أما في حالة عدم وجود وقت كافٍ لترك اللحم في التتبيلة، فينصح بتدليك قطع اللحم بالعسل الأبيض وتركه لمدة 10 دقائق قبل عملية الشواء.

4. التحضير للشواء

يترك اللحم المتبل لمدة نصف ساعة بعد إخراجه من الثلاجة وقبل وضعه على النار، كما يمكن استخدام منقوع البصل "التتبيلة" في دهن اللحم كل فترة وهو على الشواية.

5. أخطاء شائعة

يرتكب العديد من الأشخاص عند شواء اللحوم خطأ شائعا وهو الضغط على اللحم وتقليبه أكثر من مرة أثناء الشوي مما يؤدي الى خروج عصارته من داخله ومن ثم يصبح جافاً وقاسياً، لذا ينصح بتقليب قطع اللحم مرة واحدة فقط لكل جانب.

6. مدة الشواء

بعد شوي قطع اللحم لمدة حوالي 5 دقائق تكون قشرة لها من جميع الجوانب، يجب تحريك الشواية إلى الموضع العالي وتركها لتنضج لمدة 10 أو 20 دقيقة أخرى اعتمادا على سُمك قطع اللحوم والتفضيل الشخصي لدرجة النضج.

7. أدوات تقليب اللحم

لتقليب اللحوم، يحظر استخدام الأدوات المدببة الحادة، مثل الشوك أو السكاكين، وذلك لتجنب عمل ثقوب داخل نسيج اللحم ومن ثم فقده لعصارته التي تجعله طرياً، لذا ينصح باستخدام "الكماشة" الخاصة بشواء اللحوم.

8. نصائح عامة للشواء

ومن أسرار الحصول على اللحم المطبوخ جيداً هو عدم إضافة الملح، وذلك لأنه يعمل على إزالة الماء منه، لذا ينصح بإضافته في بداية عملية الشواء.

طريقة عمل اللحم المشوي في المنزل

للحصول على أوقات طهي متجانسة، ينصح بتقطيع أو شراء قطع متماثلة السمك والحجم.

وينصح بترك اللحم يستريح بعد الشواء قبل التقديم، برفعه من على النار وتركه على طبق مغطى بورق الألمنيوم للاحتفاظ بحرارته.