طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك 2022

طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أرباح تيك توك وكم يربح المشاهير من البث المباشر والمنشورات ومقاطع الفيديو عبر تطبيق تيك توك، كما سنرفق لكم طريقة حساب النقاط الربح من التيك توك وشروط الربح من تيك توك، إلى جانب خاصية تمويل صناع المحتوى، وكيفية شراء الهدايا في تيك توك وكم يبلغ سعر نقاط الهدايا في تيك توك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك.

طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك

يمكن للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي جني أموال طائلة على منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام” و “يوتيوب”، لكن كل هذا يتوقف على المتابعين وعدد المشاهدات، في حين أنّ النجوم الكبار مثل “ذا روك” وكريستيانو رونالدو، الذين لديهم أكثر من 200 مليون متابع على إنستجرام، يمكنهم كسب أكثر من مليون دولار لكل منشور، وفقًا لشركة أداة تحليل “Instagram Hopper HQ”، المؤثرون كل يوم لا يحتاجون إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين لكسب بعض المال.

طريقة حساب النقاط الربح من التيك توك

وفقًا لآلة حساب “الراتب الاجتماعي” الجديدة من منصة ترخيص الموسيقى “Lickd.co”، إليك عدد المتابعين الذين تحتاجهم على “تيك توك” و”إنستجرام” و “يوتيوب”، لكسب 100000 دولار من الأرباح، ولحساب التقديرات، استخدمت “Lickd.co” بيانات من حساب YouTube Money Calculator، وتقرير تسعير المؤثرين التابع لوكالة منشئي المحتوى SevenSix، حول “كم عدد المتابعين الذين تحتاجهم على تيك توك للحصول على أموال.

ويعتمد الأمر إلى حد كبير على نوع المحتوى الذي يقوم بتقديمه صناع المحتوى، ولكن إذا كان لديك أكثر من 100000 متابع، ولديك مهارات ومعرفة تسويقية جيدة فعلى سبيل المثال، يمكنك التواصل مع المعلنين حول محتوى مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث يمكنك توقع عدد معين بين 500 و 5000 آلاف دولار شهريًا، وسبب الاختلاف الكبير بين هذين الرقمين يكمن في الاختلاف في ربح كل محتوى عن الآخر، والدولة، والمشاهدين، والمنتجات وغير ذلك.

شروط الربح من تيك توك 2022

يجب أن يكون لديك 3 شروط أساسية قبل أن تفكر في جني الأموال، من برنامج تيك توك كي تتمكن من الربح، وتتمثل فيما يلي: أن تقوم بعرض محتوى جذاب وممتع وجيد. يجب أن يكون لديك عدد كبير جدًا من المتابعين “على الأقل 10000 متابع”. يجب أن يكون لديك حسابات على منصات أخرى مثل “إنستجرام”، و”يوتيوب”، و”فيس بوك” لتوسيع شبكتك الاجتماعية والتأكد من عدم فقد المتابعين في حالة حدوث أي أعطال في “تيك توك”.

ونظرًا لأنّ “تيك توك” هو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم اليوم، فإنّ المعلنين على استعداد لدفع مبالغ ضخمة لعرض علامتهم التجارية على جمهور صغير خاصةً إذا لم يكن لدى الشركة ميزانية ضخمة، ولهذا السبب تتحول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وبيع منتجاتها.

كما تتراوح الصفقات من 50 إلى 150 ألف دولار لأشهر الحسابات في “تيك توك”، وأحيانًا يكون المبلغ أعلى بحسب عدد المشاهدات، حيث تعتمد أرباح “تيك توك” إلى حد كبير على مدى قوة تأثير الشخص أو الحساب، ولمعرفة كيفية تحقيق أرباح كبيرة من Tik Tok.

كيفية الربح وكسب المال من برنامج التيك توك

يتم الربح وكسب المال من برنامج التيك توك عن طريق ما يلي:

خاصية تمويل صناع المحتوى

أطلقت Tik Tok برنامجًا مربحًا لمنشئي المحتوى.

الترويج للمنتجات والخدمات

يمكنك كسب الكثير من المال عن طريق التعامل مع الشركات ذات العلامات التجارية وإقناع المتابعين بشراء منتجاتهم، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطريقة هي الأكثر انتشارًا والأكثر ربحية على Tick Tok و Instagram وتتطلب وجود متابعين حقيقيين في عدد كبير نسبيًا أو جمهور عالي الجودة حتى لو كانت صغيرة ومخصصة لجودة عالية، وقد تحتوي مقاطع الفيديو المنشورة على فيروسيًا، أي أنه ينتشر بسرعة، وعادة ما تكون الإيرادات كبيرة جدًا ويمكن أن تصل إلى مئات الدولارات أو حتى الآلاف يوميًا.

الربح عن طريق الأفليت

يمكنك بيع منتجات من شركات وعلامات تجارية أخرى والحصول على عمولة من خلال منصة TikTok الخاصة بك، بنفس الفكرة السابقة ولكن في هذه الحالة لن تحصل على عمولة إذا لم يقم شخص ما بالشراء من خلالك عبر رابط التحويل الذي توفره منصة المبيعات، وهذه الطريقة تُعد أكثر ملاءمة إذا كان لديك عدد كبير جدًا من المتابعين بشرط أن تحصل على خصم كبير على أي منتج تريد بيعه من خلالك، مما يغري المتابعين بالشراء.

يعتبر كسب المال من خلال التسويق بالعمولة أو التسويق بالعمولة علمًا عظيمًا بحد ذاته ويتطلب منك الكثير من الجهد، ولكن ربحه غالبًا ما يكون مفيدًا للغاية، وما يميز الشريك بالعمولة هو أنّ العرض والقيمة المضافة التي تقدمها على المنتج تعطي دفعة كبيرة في عملية الشراء، بالإضافة إلى عملية التسويق.

بيع منتجاتك الخاصة

كما يمكنك بيع منتجاتك الخاصة مثل بيع الملابس مع صورة أو توقيع ويمكنك اختيار السعر الذي تريده وزيادته مع زيادة المبيعات، لكن يجب عليك إعداد جميع الأسئلة المتعلقة بطريقة تسليم المنتجات وتسليمها للعملاء وبهذه الطريقة يمكنك الربح عندما تصبح مشهورًا في Tik Tok لأنه يتطلب بناء سمعة واسم حتى تتمكن من بيع منتجاتك.

البث المباشر

يمكنك أيضًا كسب المال من خلال البث المباشر، حيث يوجد العديد من المعجبين على استعداد للدفع أثناء البث وشراء الهدايا التي يمكنك تحويلها إلى أموال حقيقية بعد خصم عمولة Tick Tok، فعلى الرغم من أنّ هذه الطريقة عادة للمبتدئين، إلا أنّ الكثير من الأشخاص على Tik Tok يستخدمونها، ومن النتائج السلبية لهذه الطريقة أنّها ضخمة والعائد منخفض نسبيًا، ويعتبرها الكثيرون نوعًا من التسول الإلكتروني.

الترويج لقنوات أخرى

يمكنك كسب أموال كبيرة من خلال الترويج لقنوات Tik Tok الأخرى بعد الاتفاق المسبق والحصول على عمولة، وبالنظر إلى تجارب الآخرين في الاستفادة من الترويج لقنوات الآخرين، يمكنك الحصول على 100-200 دولار إذا كان لديك أكثر من 100000 متابع.

الخسارة

يمكنك بيع حسابك مقابل الكثير من المال إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين، على الرغم من أنك ستربح مبلغًا كبيرًا على المدى القصير إلا أنك ستخسر على المدى المتوسط ​​والطويل مبلغًا كبيرًا من المال أو مكسبًا من Tik Tok كان من الممكن تحقيقه.

أرباح هدايا التيك توك

رافعة الورق.

هدية الشاي.

قلم الحب.

فراشة.

خاتم الحب الماسي.

نظارة شمسيه.

قطة لطيفة.

الأحذية ذات الكعب العالي.

نجم الصباح.

طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك

كم الربح من التيك توك

يُعتبر من أبرز الأسئلة التي يطرحها الكثيرون حول العالم مقدار الدخل من Tik Tok أو ما هو دخل أصحاب القناة على Tik Tok، والإجابة على هذا السؤال معقدة بعض الشيء وتعتمد إلى حد كبير على النوع المحتوى المقدم من مالكي الفيديو، ولكن إذا كان لديك أكثر من 100000 متابع ولديك مهارات ومعرفة تسويقية جيدة، أي يمكنك التواصل مع المعلنين حول محتوى مقاطع الفيديو التي تقدمها، فيمكنك توقع عدد يتراوح بين 500 و 5000 ألف دولار شهر، وسبب الاختلاف الكبير بين الاثنين يكمن في الأرباح المختلفة لكل محتوى من مكتب البريد والدولة والمشاهدين والمنتجين وغير ذك.

كم تساوي نقاط التيك توك في السعودية

2000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا ستاربكس تساوي قيمة 10 دولارات.

3000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا AMC Theaters بقيمة 15 دولارًا.

1000 نقطة في التيك توك لها طاقة هدايا Uber بقيمة 5 دولارات.

2000 في التيك توك لها تساوي بطاقة هدايا Sephora بقيمة 10 دولارات.

1000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا Domino بقيمة 5 دولارات.

2000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا Walmart بقيمة 10 دولارات.

2000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا CVS بقيمة 10 دولارات.

1000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا بقيمة 5 دولارات من Dunkin.

1000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا برجر كنج بقيمة 5 دولارات.

1000 نقطة في التيك توك لها بطاقة هدايا بقيمة 5 دولارات من Target.

مليون نقطة تيك توك كم تساوي ريال

المشترك والمستخدم في تطبيق التيك توك يحصل مقابل مليون نقطة عن طريق البث المباشر أو الهدايا المتنوعة التي قد يحتفظ بها المستخدم، فمقابل كل مليون نقطة يحصل عليها المستخدم على البث او صاحب الصفحة في التيك توك هي خمسة الف دولار بما يعادل حوالي 17800 ريال سعودي.

طريقة حساب نقاط تيك توك- عدد المتابعين للربح من التيك توك- أرباح المشاهير من تيك توك احسب بنفسك

طريقة الحصول على متابعين في تيك توك

اختر اسم المستخدم الصحيح، حيث يجب أن يكون الاسم سهلاً حتى يتمكن المتابعون من تذكره بسهولة، ويجب استخدام نفس الاسم على جميع منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول إليه.

قم بإبراز هويتك من ملفك الشخصي، ويجب أن تجعل ملفك الشخصي جذابًا وواضحًا من خلال إبراز هويتك وشرح لجمهورك المستهدف سبب اشتراكهم في موقعك، ولا تنس أنّ المستخدمين لديهم انطباع أول عنك في ملفك الشخصي.

فهم جمهورك، واسأل نفسك لماذا قد يرغب المستخدمون في تتبع حسابك حصريًا من بين ملايين الحسابات الأخرى.

تقديم محتوى يمكن التعرف عليه، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك موهبة محددة ومعروفة، يمكنك تقديمها أو إذا لم تكن لديك موهبة، فيمكنك جعل المحتوى الخاص بك كوميديًا كمزحة ممتعة أو يمكنك تقديم مفيد وتحفيزي ومحتوى ملهم أو أي شيء آخر يضيف قيمة إلى المحتوى الخاص بك.

كن حذرًا، خاصةً المستخدمين الجدد الذين ليس لديهم خبرة كافية، لأنّه لا يجب عليك الإشارة إلى جميع البيانات الشخصية في ملف تعريف Tik Tok على أنها تفاصيل حول المكان الذي تعيش فيه.