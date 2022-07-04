صالح العاروري: جاهزون لإنجاز صفقة تبادل أسرى ولكن لكل معلومة ثمن

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري من خطورة الحفريات تحت المسجد الأقصى التي يقوم بها الاحتلال، مشدداً على أنه إذا ما حصل للمسجد الأقصى شيء فإنه قد يتسبب في انفجار عالمي.

و أوضح العاروري في حديث له عبر قناة "الأقصى الفضائية" مساء اليوم الاثنين أنه في أيام ذي الحجة والناس تتجه بالملايين نحو بيت الله الحرام فرصة ليتذكر المسلمون أولى القبلتين الذي ما زال يتعرض للتهويد من قبل الاحتلال.

و أشار الى أن الاحتلال مستمر في الحفريات تحت المسجد الأقصى، ولم يعثر على أي أثر يربط اليهود بهذه المنطقة.

و بين العاروري أن الحفريات تحت المسجد الأقصى تهدد سلامته وهي مستمرة منذ عشرات السنين وهي ذات نوايا تخريبية، كما أن هناك دعوات جديدة ومتصاعدة للسيطرة على منطقة مصلى باب الرحمة لإقامة كنيس يهودي

و طالب نائب رئيس حماس العالم جميعًا أن ينتبه لما يجري في المسجد الأقصى ويوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً على أن شعبنا لن يتوقّف عن الدفاع عن المسجد الأقصى بكل السبل ولديه من القوة والعزيمة ما يجدد مقاومته للاحتلال وسينتصر في النهاية.

و طالب العاروري كل مناطق الضفة، وخصوصًا التي تشهد منازعات عائلية، بأن توجّه سلاحها نحو الاحتلال، مشيراً الى أن كل قطعة سلاح موجودة في الضفة الغربية يجب أن توجّه ضد الاحتلال.

و أضاف: "نحن على ثقة بأنّ الخليل ستتصدر مشهد مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، و نحن داعمون لظاهرة المقاومة بكل ما أوتينا من قوة بغض النظر عن الانتماء الفصائلي"

و لفت العاروري الى أن معركة "سيف القدس" كانت عبارة عن تغيّر استراتيجي في المواجهة مع الاحتلال بفرضها معادلات جديدة

في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال أشار العاروري الى أنه لا يوجد شيء مجاني في موضوع الأسرى ولكل معلومة ثمن.

و تابع يقول: " لا يوجد حراك جدّي من الطرف الإسرائيلي لإنجاز صفقة تبادل، ونحن جاهزون لإنجاز صفقة، ولكن هناك ثمن يجب أن يُدفع".

و أكمل العاروري حديثه قائلاً: "نحن في حركة "حماس" لا يمكننا أن نحلّ مشكلة الأسرى الإسرائيليين إلّا بحل مشكلة أسرانا في سجون الاحتلال"

و أكد أن موضوع تحرير الأسرى واجب وفريضة علينا وسنستمر فيه، وإذا لم يكن ما لدينا كافيًا لتحرير الأسرى فسنواصل حتى يكون لدينا ما يكفي للقيام بصفقة.