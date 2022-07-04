طريقة تحضير فتة اللحمة بلحم الضأن في عيد الأضحى 2022

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2022، و فيه يستعد المسلمون لذبح الأضاحي، و تستعد ربات البيوت لإعداد الأطباق التي اعتادت عليها الأسرة في هذا اليوم، كفتة اللحم و الشواء، و في هذه المقالة يوضح لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" طريقة تحضير فتة اللحمة، التي تعتبر من أبرز أطباق عيد الأضحى المبارك، ويتواجد في كل البيوت خلال هذه المناسبة.

و تعتبر الفتة من أشهر وصفات عيد الأضحى في الكثير من الدول العربية، وتتمتع الفتة بمذاق رائع، وهي تقدم من الخبز والأرز واللحم، قدمي أفضل طريقة لعمل فتة عيد الأضحى بلحم الضأن.

طريقة عمل فتة عيد الأضحى

المقادير:

كيلو من اللحم الضاني المقطع.

نصف كيلو من الأرز المصري.

2 رغيف من الخبز المحمص.

بصلة متوسطة الحجم.

6 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الخل الأبيض.

3 حبات من الحبهان.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

- نضع قدر على النار به كمية من الماء، ونضيف إليه البصلة والحبهان.

- تترك حتى تغلي على النار ونضع اللحم، وتتبل بالملح والفلفل الأسود، وتترك حتى تمام النضج.

- في قدر آخر نضع ملعقة كبيرة من السمن، ويترك حتى يسخن ونضع الأرز.

- يقلب مع السمن ونضيف إليه مرق اللحم بالكمية المناسبة مع الأرز.

- يترك حتى يغلي ويتم تخفيض النار عليه، ويترك حتى تمام النضج.

ضع الخبز في طبق كبير للتقديم، ويصب عليه والمرق.

- يتم فرد الأرز على وجه الخبز، وتُرص قطع اللحم فوقها.

- تقدم ساخنة على المائدة في عيد الأضحى.