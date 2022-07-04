6 خطوات لزيادة الوزن وعلاج النحافة بطرق طبيعية ومضمونة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الكاملة عن طرق زيادة الوزن للأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون في زيادة أوزانهم، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة والتي تعني هي نقص وزن شخص ما عن وزنه الطبيعي المثالي بشكل كبير، ويُقال إن هذا الشخص نحيف إذا قلت كتلة جسمه عن 18.5، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم 6 خطوات لزيادة الوزن وعلاج النحافة بطرق طبيعية ومضمونة.

6 خطوات لزيادة الوزن وعلاج النحافة بطرق طبيعية ومضمونة

أسباب النحافة ونقصان الوزن

• عوامل وراثية.

• عدم تناول كمية كافية من الطعام.

• وجود نمط حياة يتميز بالنشاط البدني أو الوظيفي المستمر.

• الإكثار من التمارين دون تناول كميات كافية من الطعام.

• يؤدي فقر الدم الشديد إلى النحافة و نقصان الوزن أيضاً.

خطوات علاج النحافة ونقصان الوزن

• أولاً: استشارة الطبيب، فربما يكون الشخص النحيف لديه مرض يمنعه من زيادة الوزن.

• ثانياً: اللجوء إلى العلاج الطبيعي.

• ثالثاً: اللجوء إلى مدرب رياضي.

كيفية زيادة الوزن وعلاج النحافة

إذا كنت تعاني من النحافة أو من مرض فقدان الوزن، إليك كيفية زيادة الوزن وعلاج النحافة بطرق طبيعية وصحية:

1- زيادة السعرات الحرارية مع العناصر الغذائية الصحية

لا يقتصر الأمر في زيادة الوزن على زيادة السعرات الحرارية فقط، بل لا بد من تناول الوجبات الصحية حتى وإن احتوت على سعرات أقل، فإنها تفيد في اكتساب وزن صحي، فمن المهم اكتساب الوزن بطريقة صحية وليس عبر تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات عالية فقط.

2- تناول 3 وجبات يومياً مع الوجبات الخفيفة

يُنصح كذلك للراغبين في التخلص من النحافة وزيادة الوزن بتناول بعض الوجبات الإضافية إلى جانب الوجبات الرئيسية، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتنشيط المعدة بشكل كبير.

3- تناول كميات أكثر من الطعام

بغض النظر عن سبب رغبتك في زيادة الوزن، فإن أفضل الحلول هو أن تأكل بكثرة، فاحرص على تناول ست وجبات يومية بحيث تحتوي الثلاث وجبات الرئيسية فيها على “البروتين، النشويات، الدهون، الخضراوات”.

4- زيادة حجم العضلات

ينصح خبراءُ التغذية بالتركيز على زيادة حجم العضلات بطريقة صحية، حتى يكون الوزن المكتسب صحياً، ويشير خبراء التغذية إلى أن أفضل الأغذية لزيادة حجم العضلات هي التي تحتوي على البروتينات، ويمكن الحصول عليها بصورة طبيعية من خلال تناول الدجاج و السمك.

ولاكتساب الوزن بطريقة صحية عليك أن تناول بعض الكربوهيدرات مع البروتين كالأرز، ويمكن تناول بعض ألواح البروتين ومشروبات البروتين، وينصح دائما بتناول “واي بروتين” عقب التمرينات الرياضية، لأنه يساعد على زيادة حجم العضلات ويمكن الحصول عليه من خلال منتجات الألبان.

5- عدم ممارسة تمارين التخسيس

يُنصح بتجنب التمرينات التي لا تساعد علي نمو العضلات، كما يُنصح بممارسة التمارين التي تؤدي إلى تكبير حجم العضلات بشكل صحي كتمارين المقاومة وغيرها.

6- علاج الأمراض التي تؤثر على فقدان الشهية

يأتي فقدان الشهية نتيجة بعض الأمراض أو الإصابة بمرض معين، وأثناء فترات المرض تكون الوجبات الغذائية غالباً مُفتقرة إلى السعرات الحرارية الكافية والفيتامينات والمعادن، وعلى ذلك ينصح خبراء التغذية بضرورة زيادة نسبة السعرات الحرارية في حالة فقدان الوزن عقب المرض وذلك لتعويض النقص، كما يقدم خبراء التغذية بعض النصائح البسيطة التي تساعد على اكتساب عدد كثير من السعرات في تلك الفترة.

كيفية زيادة السعرات الحرارية

• تناول اللبن كامل الدسم. • أضف 2 – 4 ملاعق من اللبن البودرة إلى الحليب الطازج كامل الدسم. • أضف الحليب المكثف إلى الشاي والقهوة. • أضف القليل من الحليب كامل الدسم إلى الشوربة والصلصة. • أضف الحليب المكثف عند إعداد الشوربة. • تناول مزيج الشوفان مع الحليب كامل الدسم و السكر أثناء الليل، ويمكنك إضافة بعض الفواكة المجففة والمكسرات أيضاً. • تناول البطاطا المهروسة المضاف إليها الجبن والحليب. • تناول المكسرات والفواكه المجففة بكثرة، وأيضاً المقرمشات. • تناول البودنج البارد مع الأيس كريم. • أضف السكر والعسل إلى كل ما يمكن إضافته إليه. • احرص على إضافة الزبدة والسمنة بزيادة إلى الطعام. • أضف المايونيز إلى ساندويتشات كالبيض وغيره.

نصائح لفتح الشهية

• المشي الكثير و العمل على إرهاق البدن بشكل صحي، حيث إنه يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

• اختيار الطعام الأكثر تفضيلاً لدى الشخص النحيف.

• إضافة البهارات والتوابل التي تعطى نكهة ومذاقاً رائعاً للطعام.

• التقليل من السوائل حتى الماء، فإنها تؤدي إلى امتلاء المعدة، و تقلل من الشعور بالطعام.

• الإكثار من الفواكه اللذيذة والمحببة لدى الشخص النحيف.