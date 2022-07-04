أسطورة ليفربول يتحدى صلاح بتحطيم رقمه القياسي

تحدى الويلزي، إيان راش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، النجم المصري محمد صلاح، بأن يحاول كسر رقمه كهداف تاريخي في ملعب "أنفيلد"، بعد تجديد عقد "الفرعون" مع "الريدز".

وأعلن نادي ليفربول رسميا يوم الجمعة الماضي، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع محمد صلاح.

وقال راش في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "من الرائع امتلاك الأرقام القياسية، لكن كما قلت دائما، فإن الأرقام وضعت ليتم تحطيمها".

وأضاف: "لذلك قلت إلى صلاح، أذهب وحطم رقمي القياسي الآن".

وتمكن صلاح من تسجيل 155 هدفا خلال 248 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول في عام 2017، لكنه يظل بعيدا جدا عن رقم الهداف الويلزي الذي أحرز 346 هدفا خلال فترتين مع ليفربول.

وتابع راش: "تجديد صلاح أمر رائع، وإذا حطم رقمي، سأكون أول من يقدم له التهنئة، ولكن الأهم من ذلك هو أن يصبح أسطورة حقيقية في ليفربول، لأن ذلك يتطلب قضاء من سبع إلى عشر سنوات مع النادي".

واعترف إيان راش أنه بذل كل ما في وسعه لإقناع محمد صلاح بتمديد عقده في ملعب "أنفيلد".

وكشف الويلزي: "أنا صديق جيد لرامي عباس وصلاح، وقد التقيت به عدة مرات في دبي وفرنسا ولندن وليفربول، حاولت أن أخبر راموس بإقناع صلاح بالبقاء، ليفربول ناد خاص إنه أفضل ناد في العالم".

واختتم راش: "في عمر صلاح، إذا ترك النادي فلن تكون هناك عودة، لذلك تحدثت معه ومع وكيله، وقلت إذا سنحت الفرصة، عليكم بالتجديد، المشجعون يحبونه، وهو الآن مستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل".