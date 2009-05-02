كلينتون: الكونغرس غير متحمس لحكومة فلسطينية لا يعترف جميع أعضائها بإسرائيل

فلسطين اليوم: وكالات

أكدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، أن الكونغرس الأميركي غير متحمس لوجود حكومة فلسطينية لا يعترف جميع أعضائها بإسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت كلينتون، في لقاء مع موظفي وزارة الخارجية الأميركية لمناسبة يوم الشؤون الخارجية أمس، أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 900 مليون دولار للفلسطينيين خلال مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الفلسطينيين، معتبرة أن إيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة يشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة لضمان تسليمها إلى الجهات المرجوة.

وأضافت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لفتح المعابر مع الأراضي الفلسطينية لإيصال المساعدات ونقل السلع والبضائع للمساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إيصال المساعدات الأميركية ما يزال أمرا صعبا.