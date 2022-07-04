عائلة شيرين أبو عاقلة تدعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة

دعت عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة في قضية التحقيق بمقتلها برصاصة قناص إسرائيلي.

من جهته، قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية: إن "تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا هو خطأ".

وأضاف البرغوثي، أنه "لا يمكن للمجرم أن يحقق مع نفسه، والمطلوب لجنة تحقيق دولية والاحتلال ليس جزءاً منها".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المحققون لم يتمكنوا من التوصل لنتيجة نهائية بعد تحليل جنائي مفصل للمقذوف الذي قتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وفق إدعاءها.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه بعد الاطلاع على التحقيقين إلى أن شيرين قتلت على الأرجح بإطلاق نار من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشف تحليل أعدته قناة الجزيرة القطرية، عن معطيات جديدة بشأن اغتيال مراسلة القناة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة من قناص إسرائيلي في 11 من أيار/مايو الماضي، أثناء تغطيها لأحداث مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة الجزيرة، أن تحليلها استند إلى آراء خبراء عسكريين يوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين أبو عاقلة من النوع الخارق للدروع.

وأشار تحليل القناة، إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مضيفًا إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الرصاصة خرجت من بندقية طراز M4.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في صباح الحادي عشر من أيار/مايو 2022، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة مباشرة في رأسها أثناء تغطيتها لاقتحامهِ مخيم جنين، فيما نددت مؤسسات انسانية وحقوقية وصحفية دولية تلك الجريمة.