رسميا..صرف دفعة من الشؤون الاجتماعية قبل العيد- الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل العيد

رسميا..الإعلان عن صرف دفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحي- الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل العيد، زادت الأمال لدى منتفعي الشؤون الاجتماعية، بإمكانية صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك 2022، خاصة بعد إعلان السلطة الفلسطينية وصول دفعة مالية من الاتحاد الأوروبي لخزينة السلطة من ضمنها مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، لذلك سنضع لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن أبرز التصريحات التي صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون في رام الله تحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون 2022

ومخصصات الشؤون الاجتماعية، تعد عنصراً ومصدراً أساسياً للكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت مستوى خط الفقر وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي منذ العام 2008، والذي اثرت كافة تبعياته على الحالة المعيشية والاقتصادية فيه، فضلا عن الواقع المعيشي التي تشهده الضفة الفلسطينية بين الحين والأخر جراء الممارسات الإسرائيلية ضد سكان المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية برام الله، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، عن صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عيد الأضحى المبارك 2022.

وقال مجدلاني، في تصريح صحفي: إن "وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف دفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بحدود المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية قبل عيد الأضحى".

وأشار الوزير، إلى العدد الحقيقي لمستفيدي الشؤون الاجتماعية سيتضح يوم غد الثلاثاء.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة، بلغ نحو 80 ألف أسرة، عدد أفرادها يزيد عن نصف المليون.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.

تحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

يشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

مستحقات الشؤون الاجتماعية ٢٠٢٢

وضمن مقالنا رسميا..الإعلان عن صرف دفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحي- الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل العيد، وأعلنت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية





أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة

وتحدثت د. عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية في غزة، عن أخر مستجدات وتطورات صرف دفعة من شيكات الشؤون للأسر المستورة في قطاع غزة.

وقالت الكحلوت خلال حديث خاص لـ إذاعة صوت الأقصى: نحن بدأنا اليوم بالتزام مع الضفة بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وبدأ الباحثون اليوم بالانطلاق ميدانياً لتحديث البيانات.

وأضافت: نؤكد أن هذا البرنامج سيكون أكثر عدالة، ونأمل أن ينتهي هذا البرنامج في القريب العاجل.

وأشارت إلى أنه، قبل شهرين بدأنا بتدريب الباحثين على تعبئة الاستمارة، وبدأنا وبشكل متزامن مع الضفة بالبدء في تعبئة هذه الاستمارات.