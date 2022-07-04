دعاء يوم عرفة لعائلتي وللاحبة وللأبناء 2022 – 1443.. فضل صيام يوم عرفة

دعاء يوم عرفة لعائلتي وللاحبة وللأبناء 2022 – 1443 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من بلدان العالم في هذا التوقيت العام الذي يسبق موعد يوم عرفة على محرك جوجل العالمي من أجل الحصول على دعاء يوم عرفة لعائلتي وللاحبة وللأبناء وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بحرص كبير في وضعها في هذه المقالة حيث يعد هذا اليوم هو من الأيام العظيمة عند الله عزوجل ونطلب من حضراتكم المواصلة حتى النهاية كما أن هذه المقالة تعد جزء من المقالات التي نقوم بنشرها يوميا ونجيب فيها عن كافة الاستفسارات التي يبحث عنه الجمهور .

وجاءت هذه المقالة التي نلخص بها دعاء يوم عرفة لعائلتي وللاحبة وللأبناء 2022 – 1443 بعد أن لاحظنا وجود اهتمام كبير من الجميع في الوصول إلى تلك الادعية وهو ما حرص عليه فريق الموقع في وضع هذه التفاصيل كاملة في هذه المقالة التي تضمن أيضا فضل يوم عرفة إذ يحرص كل مسلم على الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لنيل ثواب وعظم هذا اليوم التي يأتي في العام مرة واحدة ويسبق أول أيام عيد الأضحى بيوم وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

دعاء يوم عرفة لعائلتي

أولا: ولقد وضعنا لكم دعاء يوم عرفة لعائلتي ونبدأ معها : ربي أسألك في يوم عرفة أن تحفظ لي زوجي وترعاه وأن تُسعد قلبه وتُقربه مني وتقبله يا رب العالمين في يوم عرفة يا زوجي العزيز فتح الله لك أبوب الخير والسعادة وحفظك ورعاك من كل سوء.

ثانيا: ونواصل معكم تقديم دعاء يوم عرفة لعائلتي ، وهي : اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي ، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

ثالثا: كما وضعنا لكم هذا الدعاء وهو التالي: اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

دعاء يوم عرفة للأبناء

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في يوم عرفة ، وهي التالي: أولا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

ثانيا: دعاء يوم عرفة ، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

ثالثًا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني ؟

دعاء يوم عرفة للحبيب

فضل صيام يوم عرفة PDF

وقبل أن بدأ في الحديد عن هذه التفاصيل التي تأخذكم إلى فضل صيام يوم عرفة وضعنا لكم حديث نبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وسم وجاء فيه "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .

فضل صيام يوم عرفة بالاحاديث النبوية

وفي يوم عرفة يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات وفيما يلي فضائل صيام يوم عرفة وهو على النحو التالي:

أولا: فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

ثانيا: ونواصل معكم فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

ثالثا: وفي فضل صيام يوم عرفة الثالثة أنه يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

رابعا: كما أنه من فضل صيام يوم عرفة هو انه يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

وفي نهاية المقالة تحدثنا بها حول دعاء يوم عرفة لعائلتي وللاحبة وللأبناء 2022 – 1443 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .