"داخلية غزة": إنجاز 142 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2022

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية قطاع غزة -الشق المدني، اليوم الإثنين، عن انجازها 142 ألف و524 معاملة للمواطنين خلال النصف الأول من2022، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الإدارة العامة في إحصائية نشرتها، أنها أصدرت 85 ألاف و822 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّنت أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 52 ألف و846 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ".

فيما سلمت الأحوال المدنية 3 آلاف و856 معاملة تنوعت ما بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال هذه المُدة، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.