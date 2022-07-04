تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين- نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، عقب الانتهاء من تقديم أخر امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022، يكثر الآن السؤال من قبل الطلبة وأهالى الطلبة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، خاصة وأن حالة من الترقب والخوف سادة العديد من الطلبة والأهالي طيلة أيام تقديم الامتحانات 2022، لذلك وحرصا من فريق العمل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين، خاصة وأن محركات البحث قوقل بدأت تشهد عمليات بحث مطالبة بهذا الأمر.

موعد نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد حول نتائج الثانوية العامة وطبيعة توزيع العلامات في اختبارات التوجيهي.

وبين أن "التقديرات بأن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية تموز/يوليو الجاري".

وقال عواد في تصريحات للاذاعة الرسمية أن "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال في القدس ".

كم باقي لنتائج التوجيهي 2022

وحول تعديل توزيع العلامات في امتحانات التوجيهي، قال عواد إن "بعض الناس انساقوا خلف الاشاعات من فيسبوك".

وأكد عواد أن "الأسئلة المقالية هي في مصلحة الطالب وتعطيه الفرصة لكي يحصل على نصف أو ثلثي العلامة بينما السؤال الموضوعي فهو اما أن يحصل على العلامة الكاملة أو صفر".

وأوضح أن التعديل جاء بعدما شاهد الجميع في الفيديوهات التي انتشرت في القدس وبعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من استخدام المكبرات للتشويش على سير الامتحانات، وعليه تم تعديل سؤال واحد من أصل سبعة.

وحول نتائج التوجيهي والعلامات، قال عواد: "كان هناك قرارات مهمة ولصالح الطلبة مع التأكيد على أن الوزارة في هذا العام حاضرة من أجل انصاف الطلبة والنتائج ستكون مبشرة ومطمئنة وهذا ما نجده من خلال متابعتنا لمراكز التصحيح والنتائج منسجمة مع النتائج في الأعوام السابقة".

نتائج الثانوية العامة 2022

أنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية.

وأبدى طلبة الثانوية العامة في استطلاع أجرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في عدد من مدارس قطاع غزة، رضاهم عن أسئلة الامتحان وطريقة عرضها، وتوزيع الدرجات، لكنهم استاءوا من قرار حذف سؤال الاختيار المتعدد، والذي بدوره يعطيهم أملاً أكبر بالحصول على درجات أكثر، لاسيما المتميزين منهم.

نتائج الثانوية العامة 2022 الدورة الأولى

وفي مقالنا تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين- نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين، سنوضح لكم أبرز التصريحات التي جاءت عقب انهى طلبة الثانوية العامة 2022، من تقديم أخر امتحان اليوم الإثنين، فقد قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور:" إن نتائج الثانوية العامة ستكون في الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري".

موعد نتائج توجيهي 2022

ولأول مرة، في تاريخ الثانوية العامة 2022، قررت وزارة التربية والتعليم العالي، إجراء تعديل على طبيعة أسئلة امتحانات التوجيهي 2022، خلال تقديم الطلبة الامتحانات، فأصدرت تعديلاً على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا".

حالة من الغضب انتابت الطلبة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، إلغاء سؤال (اختر) في امتحاني مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"، واستبداله بسؤال مقالي.

وزارة التربية والتعليم العالي، بررت على لسان أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة اتخذت إجراءاتها الخاصة، لحماية امتحان الثانوية العامة، لافتاً إلى أن الوزارة حولت السؤال الأول لمقالي بعد أن كان اختر متعدد.

نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وأوضح أ. يوسف، أن بعض قاعات امتحان التوجيهي، كان هناك أشخاص يستخدمون مكبرات الصوت بادعاء إعطاء أجوبة صحيحة للطلاب، وهو ما أساء لسمعة الامتحان.

وأشار إلى أن الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، أساءت إلى امتحان الثانوية العامة، لذا كان واجب على الوزارة أن تتخذ عدة إجراءات لحماية الامتحان، فجرى انتشار لعناصر الشرطة حول قاعات الامتحانات.

التعليم تعلن موعد نتائج الثانوية العامة 2022

وبين أ. يوسف، أن البعض حاول تحويل الأمر لحالة عامة، لذا قررت الوزارة اتخاذ إجراءات لحماية الامتحان، مشدداً على أن حق للوزارة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحمي امتحانات الثانوية العامة.

وأقرَ المسؤول في التعليم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل على مبحثين في الامتحانات، خلال تقديمها، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على سمعة الامتحان.

وبشأن اعتراض الطلاب على تغيير نط الأسئلة، قال أ. يوسف: على العكس فالتعديل من مصلحة الطلبة، فإن الأسئلة المقالية أفضل من الاختيار المتعدد، في الحصول على العلامات.

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واتفق جميع الطلبة، على أن أسمى أمنياتهم تحقيق درجات تؤهلهم إلى دراسة التخصص الذي يحلمون فيه منذ سنوات، داعين وزارة التربية والتعليم إلى مراعاتهم عند تصحيح الامتحان، لاسيما بعد القرارات التي أثارت جدلا واسعا في بين جميع طلبة الثانوية العامة، في حال تفعيل الرابط للبحث عن نتائج الثانوية العامة اضغط هنــــــــــــــــــــــــا