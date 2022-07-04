مجدلاني يعلن موعد صرف الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية برام الله، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، عن صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عيد الأضحى المبارك 2022.

وقال مجدلاني، في تصريح صحفي: إن "وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف دفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بحدود المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية قبل عيد الأضحى".

وأشار الوزير، إلى العدد الحقيقي لمستفيدي الشؤون الاجتماعية سيتضح يوم غد الثلاثاء.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة، بلغ نحو 80 ألف أسرة، عدد أفرادها يزيد عن نصف المليون.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.