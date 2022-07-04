حقيقة ما يتم تداوله بشأن البهارات المسرطنة؟

نفى مدير عام الصحة البيئية في وزارة الصحة برام الله، نادر الغوش، اليوم الاثنين، الأخبار المتداولة حول وجود أصناف من البهارات تحتوي على فطريات خطيرة تسبب مرض السرطان موجودة في أسواق الضفة الغربية المحتلة.

وقال الغوش، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "طواقم وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية من البهارات التي تباع في الأسواق والمحالات التجارية، وتبين في وقت لاحق داخل المختبرات خلوها من أي تلوث".

وأضاف أن وزارة الصحة ستخرج خلال الساعات المقبلة بنشرة بيان توضح من خلاله هذا الموضوع توضيحًا مفصلاً.

من جهته، أفاد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برام الله، إبراهيم القاضي، بأن طواقم الوزارة نفذت جولات ميدانية على الأسواق والمحالات التجارية وأخذت أيضًا عينيات من عدة أصناف للبهارات بالتعاون من وزارة الصحة.

وقال القاضي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "إجراءات عملية الفحص التي نفدتها وزارة الاقتصاد للعديد من البهارات جاءت للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض، بعد ادعاءات من بعض الجمعيات التي أشارت إلى أنها تحتوي على فطريات مسرطنة".

وأضاف أن الوزارة ستتخذ أقصى العقوبات بحق التجار التي تصل إلى محاكمتهم أمام القضاء وسحب السلع من الأقصى حال ثبوت صحة الأنباء حول وجود بهارات أو سلع أخرى تسبب حالة مرضية عند السكان.

وكانت جمعية حماية المستهلك في نابلس، قد حذرت أمس الأحد، من وجود بهارات تحتوي على "افلاتوكسين" وفطريات خطيرة تسبب مرض السرطان موجودة في الأسواق، وقالت: إن هناك بهارات "فلفل اسود، فلفل احمر، بهار مشكل، هال، بهار دجاج، زنجبيل" ملوثة بأـنواع خطرة من الفطريات والافلاتوكسين.

ويعد "الأفلاتوكسين" أو السموم الفطرية، هو أحد المواد السامة التي تتكون عن طريق الفطريات أو العفن.

وأجرت دراسة علمية عبارة عن رسالة ماجستير في الأحياء البيئية بكلية العلوم بجامعة بيرزيت، وقد نشرت الشهر الماضي، في مجلة علمية أميركية متخصصة في نشر المسوحات الخاصة بالأغذية، على البهارات في السوق الفلسطينية، قد كشفت تلوثها بفطريات سامة خطيرة تسبب السرطان.