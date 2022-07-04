تحديد موعد عطلة عيد الأضحي في فلسطين-اجازة عيد الاضحى 2022 فلسطين، يبحث الكثيرين من موظفي السلطة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، عن موعد عطلة عيد الأضحي في فلسطين وذلك بعد إعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل، لذلك وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن " موعد عطلة عيد الأضحي في فلسطين2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل العديد من موظفي السلطة في رام الله والحكومة في قطاع غزة.

موعد عطلة عيد الأضحي في فلسطين 2022

وحددت وزارة المالية في رام الله ، اليوم الإثنين، موعد صرف رواتب الموظفي في قطاع غزة والضفة، فقد أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صرف رواتب الموظفين العمومين يوم الأربعاء المقبل بنسبة 80% من راتب شهر حزيران لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة لسداد 16% من المستحقات.

وذكرت مالية رام الله، ان المالية حصصت مبلغ 35 شيقل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهم.

اجازة عيد الاضحى 2022 فلسطين

كما وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت سابق من اليوم، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف الأربعاء المقبل بحد أقصى.

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الوضع المالي، ورواتب الموظفين، منوها إلى أن "نسبة الصرف نتركها لوزارة المالية، ولمجلس الوزراء للقرار في ذلك، بحيث تدفع هذه الرواتب بما لا يتجاوز يوم الأربعاء المقبل".

موعد إجازة عيد الأضحى في فلسطين 2022

وأعلنت الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، عن موعد عطلة أيام عيد الأضحى المبارك 2022 في فلسطين.

وذكرت الحكومة، أن موعد عطلة عيد الأضحى تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 08/07/2022 م، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/07/2022م، على أن يعود الدوام الرسمي صباح يوم الأربعاء كالمعتاد.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 فلسطين

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة.

موعد رواتب السلطة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، صرف رواتب الموظفين العمومين يوم الأربعاء المقبل بنسبة 80% من راتب شهر حزيران لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة لسداد 16% من المستحقات.

وذكرت مالية رام الله، ان المالية حصصت مبلغ 35 شيقل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهم.