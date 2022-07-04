دعاء اليوم السادس من ذي الحجة2022-دعاء السادس من ذي حجة2022، لا تزال محركات البحث العالمية وقوقل خاصة، تشهد طيلة الأيام الماضية وهذه الدقائق عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن ادعية العشر من ذي حجة 2022، خاصة وأن هذه الأيام يسعي فيها المسلمين لكثرة الأعمال والعبادات بما فيها الدعاء، لذلك سنخصص لكم هذه المقالة في فريق العمل الخاص بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن أفضل دعاء يوم السادس من ذي الحجة، وذلك تماشياً مع السلسلة التي واكبتها الوكالة من اليوم الأول لايام العشر من ذي الحجة 2022، ويحرص المسلمين في كافة انحاء العالم على استغلال كافة أوقات أيام العشر من ذي الحجة سواء بالدعاء أو القيام أو الصلاة أو قراءة القران لعظمة هذه الأيام وبركته عن غيره من الأيام، خاصة وأن هذا الشهر فيه فريضة الحج ويوم عرفة لذلك وضعنا لكم أيضا أفضل دعاء فى العشر الأوائل من ذي الحجة ، للتسهيل وراحتكم في عملية البحث عن دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة

ويبحث الكثير من المسلمين في كافة انحاء العالم عبر محرك قوقل العالمي على دعاء اليوم السادس من ذي الحجة2022، في اطار محافظتهم الدائمة على ادعية العشر من ذي الحجة 2022، خاصة وأن هذه الأيام هي أيام الدعاء والقيام والعبادات وقراءة القران والاعمال الصالحة، لذلك يحرص فيه المسلم على كثرة الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القران وغيرها من العبادات.

دعاء السادس من ذي الحجة

اليوم السادس يعتبر أحد الأيام المباركة في شهر ذي الحجة الجميلة، فمن خلال البحث عن الدعاء الجميل الذي نعمل علي الدعاء بها في نهار اليوم السادس من أيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة التي تسبق أيام العيد، والتي تكون فيها أيام الحج المباركة، الوقوف علي جبل عرفة، فالكثير من الأدعية، وفيما يأتي نذكر بعض صيغ دعاء اليوم السادس من ذي الحجة:

اللهم إنّه اليوم السادس من ذي الحجة، أسألك وأنت خير مسؤول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون عليّ ربًّا، ومن مال يكون عليّ عذابًا، ومن خليل ماكر عينه تراني، وقلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.

دعاء سادس يوم من ذي الحجة 2022

اللهم اغفر لي كل ذنب قمت به في حياتي كلها يا رب العالمين، ربي أعني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان في اليوم السادس من ذي الحجة وفي كل يوم من أيام العشر الأوائل الفضيلة.

اللهم اكتبني وأحبتي في سادس يوم من ذي الحجة من العاملين الصادقين المخلصين غير المفرطين يا رب العالمين. نسأل الله العون على طاعته في أيام العشر من ذي الحجة، وأن يرقق قلوبنا لذكره ودموعنا للبكاء من خشيته.

دعاء يوم السادس من ذي حجة

اللهم في سادس أيام عشر ذي الحجة بارك لي في زوجي وأولادي .

اللهم في سادس أيام العشر من ذي الحجة ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم في سادس أيام شهر ذي الحجة اكتبنا من عتقائك

اللهم في سادس يوم من ذي الحجة أكرمنا برؤية وجهك الكريم وصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم في اليوم السادس من ذي الحجة لا تدع لنا ذنب إلى غفرته.

ادعية اليوم السادس من ذي الحجة مكتوب

ورد عن الرسول الكريم صلوات الله عليه بعض الأدعية التى كان يقوم بترديدها فى هذه الأيام الطيبة، حيث كان صلوات الله عليه قد أوصي أصحابه بالتكبير والتحميد والتهليل قائلا لهم (ما من أيام أحب ولا أعظم العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير). ومن الأدعية المكتوبة التي يمكن الدعاء بها في سادس يوم 6 ذي الحجة هي صيغ الأدعية الآتية:

اللھم إني أسألك بفضلك، وعظمتك، وجلالك، وھیبتك، وجبروتك، وقوتك، وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تفرج عنا ما نحن فیه، وأن تقدر لنا الخیر فیما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللھم لا تطوي صفحة ھذه الأيام الفضیلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سیئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفیت مرضانا.

اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين نظرت إلیھم وغفرت لھم ورضیت عنھم.

اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين تُسلّم علیھم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تھنّا.

دعاء 6 ذي حجة

وفي مقالنا دعاء اليوم السادس من ذي الحجة2022-دعاء السادس من ذي حجة2022، سنرفق لكم مقطع فيديو لدعاء اليوم السادس من ذي الحجة 2022 ضمن مقالنا ادعية العشر من ذي الحجة 2022