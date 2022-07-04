الحكومة في رام الله تعلن عن موعد عطلة أيام عيد الأضحى المبارك 2022

أعلنت الحكومة في رام الله، اليوم الأحد، عن موعد عطلة أيام عيد الأضحى المبارك 2022 في فلسطين.

وذكرت الحكومة، أن موعد عطلة عيد الأضحى تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 08/07/2022 م، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/07/2022م، على أن يعود الدوام الرسمي صباح يوم الأربعاء كالمعتاد.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.