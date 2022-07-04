أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 19 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 4/7/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 867.34 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.10% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.18%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.03% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.16% لتسجل نحو 19,153 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.75% لتسجل نحو 1,054 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9991 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 217 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.50% لتسجل نحو 0.3174 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.20% لتسجل نحو 0.4499 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.35% لتسجل نحو 32 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.45% لتسجل نحو 0.06644 دولار.