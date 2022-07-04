بالفيديو والصور أمنيات الطلبة في اليوم الأخير من امتحانات الثانوية العامة

أنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية.

وأبدى طلبة الثانوية العامة في استطلاع أجرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في عدد من مدارس قطاع غزة، رضاهم عن أسئلة الامتحان وطريقة عرضها، وتوزيع الدرجات، لكنهم استاءوا من قرار حذف سؤال الاختيار المتعدد، والذي بدوره يعطيهم أملاً أكبر بالحصول على درجات أكثر، لاسيما المتميزين منهم.

واتفق جميع الطلبة، على أن أسمى أمنياتهم تحقيق درجات تؤهلهم إلى دراسة التخصص الذي يحلمون فيه منذ سنوات، داعين وزارة التربية والتعليم إلى مراعاتهم عند تصحيح الامتحان، لاسيما بعد القرارات التي أثارت جدلا واسعا في بين جميع طلبة الثانوية العامة.



























