سعر الأضحية في مصر 2022..سعر خروف العيد في مصر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، يبحث المسلمون عن سعر الأضحية في مصر 2022، وأسعار الأضاحي 2022، وسعر لحوم الأضاحي في مصر، لحوم الأضاحي وزارة الزراعة، وكيفية ادخار لحوم الأضاحي، وأسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، بالإضافة لسعر العجول في مصر، وثمن العجل في مصر 2022، كما يسألون عن سعر الخروف في مصر ٢٠٢٢، سعر الماعز في مصر ٢٠٢٢، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، معرفة سعر الأضحية في مصر 2022 قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

سعر الأضاحى هذا العام 2022

ارتفع سعر الاضاحي في مصر 2022 بشكل مختلف عن عيد الأضحى المبارك 2021، وسجل سعر كيلو الضأن ما بين 79 و85 «قائم»، والسعر يكون مختلفا تماما بالنسبة لكيلو اللحم العجالي الذي سجل خلال الأيام الماضية ما بين 70 و75 حسب أسعار التجار المختلفة.

وفي الغرفة التجارية يأتي الضأن المناسب للأضحية بين 4000 و5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تفاصيل الأضاحي هذا العام في منافذها للراغبين في شرائها من مزارع وزارة الزراعة، ليصل سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزارة إلى 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه.

أسعار العجول في مصر 2022

الأسعار تتراوح ما بين 17000 و35000 جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه، سعر الماعز القائم يبدأ في السوق المصرية من قيمة 1400 جنيه حتى 4500 جنيه مصري. سعر الخروف القائم يتراوح ما بين 3000 جنيه و5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

أسعار الاضاحي في وزارة الزراعة

كانت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة الموسم الماضي كالتالي: سجل الكيلو من الضاني 75 جنيها، ليتراوح الرأس الواحد بين 3000 و6000 جنيه. وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيها، ليتراوح الرأس بين 20 ألف جنيه و32 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

يأتي ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد، بجانب تداعيات أزمة كورونا التي أربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الأعلاف، وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.

موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حدد معهد الفلك أن هلال ذى الحجة ووقفة عرفات 2022 لعام 1443 هـ فلكيًا يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحفى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022، وبذلك تبدأ إجازات شهر يوليو 2022 الرسمية لعيد الأضحى منذ يوم 8 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.