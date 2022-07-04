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بالفيديو
شاهد|| الاحتلال يهدم منزلًا في منطقة أم قصة في مسافر يطا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 ص
04 يوليو 2022
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