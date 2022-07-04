بالفيديو شاهد|| الاحتلال يهدم منزلًا في منطقة أم قصة في مسافر يطا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 ص
04 يوليو 2022
هدم منزل في نابلس (2).jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

 

 

 

متعلقات