قتلى وإصابات بانهيار جليدي في جبال الألب شمال إيطاليا

أسفر انهيار جليدي جرّاء انفصال كتلة ضخمة عن نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب في شمال إيطاليا، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة ثمانية بجروح.

وقالت الناطقة باسم خدمات الإغاثة، ميكيلا كانوفا: إن حصيلة القتلى التي كانت خمسة "أصبحت ست وفيات مؤكدة" كما أصيب ثمانية أشخاص بجروح.

وأضافت كانوفا، أن جريحين نقلا إلى مستشفى بيلونو فيما نقلت حالة أكثر خطورة إلى تريفيزو وخمس إلى ترينتو، بدون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا.

وانتشرت مروحيات في الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومراقبة الوضع.

وبيّنت، أن "انهيارا جليديا وصخريا اصطدم في طريقه بمسار كانت تسلكه مجموعات المتسلقين، وقد جرف بعضها بعيدا. العدد النهائي لمتسلقي الجبال المتأثرين بالحادث غير معروف بعد".

من جهته، أوضح المتخصص في الأنهار الجليدية، ريناتو كولوتشي أنه "من المحتمل أن يكون الحر الشديد في الأيام القليلة الماضية (...) أنتج كمية كبيرة من المياه السائلة جراء ذوبان النهر الجليدي وتراكمه عند قاعدة الكتلة" التي انهارت بسبب عدم وجود دعامة.

ويعد نهر مارمولادا الجليدي الأكبر في سلسلة جبال الألب، ويقع على المنحدر الشمالي من مارمولادا.