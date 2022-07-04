انتهاء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2022 اليوم

يقدم اليوم الاثنين 4/7/2022 طلبة الثانوية العامة الامتحان الأخير في مادة التكنولوجيا والمعلومات لكافة الفروع ، إيذاناً بانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، والتي حملت في طياتها العديد من المفارقات وتبديل نمط الأسئلة قبل يوم من تقديم الامتحان.

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.