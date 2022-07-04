موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، يبحث المواطنون الفلسطينيون في هذه الأيام عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس، لاسيما وأن أيام معدودات متبقية على حلول هذه المناسبة السعيدة التي ينتظرها المسلمون في كل مكان في العالم، إذ إنهم بحلول عيد الأضحى يحيون طقوسا مهمة وسعيدة، ويكسبون من خلالها الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، كونها من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين.

موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 2022

ويحرص المسلمون على معرفة والاطلاع على، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، خاصة إن الفلسطينيين يجتمعون جماعات جماعات إما في المساجد أو في العراء والأماكن المختصة لصلاة العيد، إذ تصدح أصواتهم بتكبيرات العيد قبل الصلاة، وهي من أجمل الشعائر في هذه المناسبة، لهذا فمئات الآلاف من المسلمين يبحثون عن، موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 2022، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بدقة كاملة من حيث الساعة والدقائق.

في مشهد مُهيب ... أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك بالقدس عاصمة فلسطين في أول أيام عيد الأضحى🇵🇸🎉🙏 pic.twitter.com/xSzsBCM8jA — Mustafa Ayash (@mostafaayyach) July 20, 2021

متى صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

والفلسطينيون يهتمون كثيرا في أداء سنة صلاة العيد، كونها سنة مؤكدة يُثاب من يؤديها، لكن لا يؤثم من يتركها، لكن الذي يؤديها يكسب الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، لهذا تجد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة، كثير جدا حول موعد، متى صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين، لأنهم ينتظرون هذا الزائر الجميل بفارغ الصبر، ويحيون طقوس وسنن هذه المناسبة بكل تفاصيلها، حتى إنها تبعث السعادة والفرح والبهجة في نفوس الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا شاب أو مسن أو إمرأة.

تكبيرات العيد في وجه المستوطنين الذين يحاولون اقتحام #المسجد_الأقصى قبيل ساعات من صلاة #عيد_الأضحى المبارك pic.twitter.com/79FmZwxp6I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2019

#شاهد | تكبيرات العيد بعد صلاة ظهر اليوم في المسجد الأقصى المبارك#عيد_الأضحى pic.twitter.com/wwLtJ89z0H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2018

أي ساعة صلاة عيد الأضحى في فلسطين

وعن الإجابة حول هذا السؤال الذي يخطر في أذهان كل المسلمين في فلسطين، والذي يدور حول، أي ساعة صلاة عيد الأضحى في فلسطين، و، وأيضا يبحثون عن، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، حيث أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي، مؤكدا على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج حتى يكسب أجرها وثوابها العظيمين.