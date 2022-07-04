موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
04 يوليو 2022
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين
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موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، يبحث المواطنون الفلسطينيون في هذه الأيام عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس، لاسيما وأن أيام معدودات متبقية على حلول هذه المناسبة السعيدة التي ينتظرها المسلمون في كل مكان في العالم، إذ إنهم بحلول عيد الأضحى يحيون طقوسا مهمة وسعيدة، ويكسبون من خلالها الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، كونها من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين.

موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 2022

ويحرص المسلمون على معرفة والاطلاع على، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، خاصة إن الفلسطينيين يجتمعون جماعات جماعات إما في المساجد أو في العراء والأماكن المختصة لصلاة العيد، إذ تصدح أصواتهم بتكبيرات العيد قبل الصلاة، وهي من أجمل الشعائر في هذه المناسبة، لهذا فمئات الآلاف من المسلمين يبحثون عن، موعد صلاة عيد الأضحى في غزة 2022، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بدقة كاملة من حيث الساعة والدقائق.

متى صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

والفلسطينيون يهتمون كثيرا في أداء سنة صلاة العيد، كونها سنة مؤكدة يُثاب من يؤديها، لكن لا يؤثم من يتركها، لكن الذي يؤديها يكسب الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، لهذا تجد التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة، كثير جدا حول موعد، متى صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين، لأنهم ينتظرون هذا الزائر الجميل بفارغ الصبر، ويحيون طقوس وسنن هذه المناسبة بكل تفاصيلها، حتى إنها تبعث السعادة والفرح والبهجة في نفوس الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا شاب أو مسن أو إمرأة.

أي ساعة صلاة عيد الأضحى في فلسطين

وعن الإجابة حول هذا السؤال الذي يخطر في أذهان كل المسلمين في فلسطين، والذي يدور حول، أي ساعة صلاة عيد الأضحى في فلسطين، و، وأيضا يبحثون عن، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين- الساعة كم صلاة الأضحى في فلسطين، حيث أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي، مؤكدا على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج حتى يكسب أجرها وثوابها العظيمين.

 

 

 

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