د. الشخرة: ارتفاع كبير في نسبة الإصابات بكورونا وأعراض الموجة الحالية أشد خطورة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة اليوم الاثنين 4/7/2022 ، أن هناك تزايد كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ، حيث إن نسبة الإصابات في عدد من المحافظات بلغت من 18_38% وهي نسبة كبيرة كما هو الحال في عدد من دول العالم .

وبين خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن سبب ارتفاع الإصابات يعود للقادمين للأراضي الفلسطينية بسبب الأعياد وخلال الإجازة الصيفية ، بالإضافة إلى الامتناع عن أخذ الجرعة المعززة .

وبشأن الأعراض ، أوضح الشخرة أن إصابات الموجة السادسة أشد خطورة ، والأعراض والإصابات لم نشهدها خلال الموجات السابقة ، داعياً كل من يشعر بالآلام في الرأس والمفاصل بالتوجه لأقرب مستشفى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس عن تسجيل حالتي وفاة و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين: من 25 حزيران/يونيو – 2 تموز/يوليو 2022.

وبينت أنها سجلت حالتي وفاة في الضفة الغربية في حين لم تسجل أي وفيات في القدس المحتلة، أو قطاع غزة.

فيما سجلت الوزارة 1667إصابة جديدة بالضفة الغربية، و50 في قطاع غزة و920 في القدس المحتلة.

بينما سجلت الوزارة حالات التعافي الجديدة في الضفة الغربية: 759، وفي قطاع غزة 23، وفي مدينة القدس 380.

ونوهت إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات تبلغ 32 في العناية المكثفة، 3 منها على أجهزة التنفس الاصطناعي.