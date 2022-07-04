أحد أبطال سجن جلبوع.. الأسير أيهم كممجي يدخل عامه الـ 17 في الأسر

يدخل الأسير أيهم فؤاد نايف كممجي من بلدة كفرذان غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين 4/7/2022، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

والأسير كممجي من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع لأيام قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم العام الماضي.

وكان الأسير كممجي مُطارداً للاحتلال بسبب مشاركته بأعمال المقاومة، وتمكن الاحتلال من اعتقاله في عملية خاصة بتاريخ 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكمت سلطات الاحتلال علية بالسجن مدى الحياة، مشيرا إلى أن والدة الأسير كممجي توفيت إثر جلطة دماغية في تاريخ 11/3/2019، كما واستشهد شقيقه شأس في شهر رمضان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال وحرمه الاحتلال من وداعه.