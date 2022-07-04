ادراج وبدء تداول أسهم أركان العقارية في بورصة فلسطين- سعر سهم أركان- من هي أركان العقارية، انتشر خبر ادراج وبدء تداول أسهم أركان العقارية في بورصة فلسطين، إذ باتت الناس تبحث عن هذه الشركة العقارية وما تفاصيلها، ويزيد السؤال عن سعر سهر أركان، وما تفاصيل هذه الشركة وشروط شراء الأسهم منها، ولأنها جديدة على الساحة الفلسطينية، شرع المواطنون الفلسطينيون بالتساؤل عن تفاصيل هذه سعر سهم أركان ومن هي أركان العقارية.

من هي أركان العقارية

وبدأ الحديث يدور عن شركة أركان العقارية، حتى أن المهتمين بهذه الأمور يريدون معرفة التفاصيل الدقيقة عن هذه الشركة وشروط شراء أسهم أركان العقارية، وذلك بعد، ادراج وبدء تداول أسهم أركان العقارية في بورصة فلسطين- سعر سهم أركان- من هي أركان العقارية، لاحظنا بحث كبير واقبال من عشرات المواطنين للبحث عن، من هي أركان العقارية، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل أركان العقارية، وكيف ظهرت إلى النور.

#أجيال حفل إدراج وبدء تداول سهم شركة أركان العقارية في رام الله. pic.twitter.com/UiIvWwmjG2 — شبكة أجيال الإذاعية (@Ajyal_FM) July 3, 2022

شروط شراء سهم أركان

ويبحث المواطن الفلسطيني عن، شروط شراء سهم أركان، وكذلك من هي أركان العقارية، إذ وقعت أمس الأحد 3 يوليو 2022 ضمن مراسم احتفالية رسمية اتفاقية إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أركان العقارية في بورصة فلسطين، وذلك بعد إتمام كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة من الجهات الرقابية. وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ التداول على سهم أركان تحت الرمز (ARKAAN) في البورصة اليوم بعد أن تم قرع جرس التداول.

سهم “أركان العقارية” يطرح للتداول بعد أسبوع في بورصة فلسطين https://t.co/gJhOYwhvSI — Easy News أخبار (@easynews21) June 26, 2022

سعر سهم أركان

والحديث بدور حاليا عن، سعر سهم أركان، وكذلك تبحث الفئات المهتمة عن، ادراج وبدء تداول أسهم أركان العقارية في بورصة فلسطين- سعر سهم أركان- من هي أركان العقارية، لاسيما وإن شركة أركان العقارية انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، إذ تم توزيع أسهماً كأرباح على مساهمي الاتصالات بواقع سهم لكل سهم وبقيمة اسمية دولار واحد للسهم.

صفقات سهم أركان العقارية يوم الخميس pic.twitter.com/WxCHTZB9cJ — سوق المناخ (@casab20) February 21, 2020

أين مقر شركة أركان العقارية

ويتساءل المواطنون عن، أين مقر شركة أركان العقارية، و، ادراج وبدء تداول أسهم أركان العقارية في بورصة فلسطين- سعر سهم أركان- من هي أركان العقارية، حيث ستقوم شركة أركان بإدارة الأصول العقارية التي تشمل مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع، إضافة إلى محفظة أراضٍ استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية، مع المطورين والمقاولين المحليين على أساس الشراكة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، كما ستقوم شركة أركان بإدارة محفظة استثمارية ضخمة تشمل أسهم بنوك تدر عوائد سنوية تقوي المركز المالي للشركة.