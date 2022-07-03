سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن أسعار الدولار في سوريا عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية كتابة هذا المقال حول أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين، وخاصة من التجار والمستثمرين وغيرهم، ولمعرفة أسعار الدولار تابع هذا المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

تراجع سعر الدولار في سوريا

تراجع سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم الإثنين 4-7-2022، في تعاملات السوق الموازية "السوداء".

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

نزل سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4141 ليرة للشراء، و4182 ليرة للبيع، مقابل 4151 ليرة للشراء، و4193 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4804 ليرات للشراء، و4856 ليرة للبيع، مقابل 4816 ليرة للشراء، و4868 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الريال السعودي

هبط سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع، مقابل 1060 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الدرهم الإماراتي

تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع مقابل 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ايضا في سوريا لدى السوق الموازية ليصل إلى 12949 ليرة للشراء و13088 ليرة للبيع مقابل 12981 ليرة للشراء و13121 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.