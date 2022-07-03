بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 4-7-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 4-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه حيث يبحث الملايين من الأشخاص والمستثمرين والمقبلين على الزواج عبر محرك جوجل العالمي وغيره مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص الكبير في هذه السطور على وضع التفاصيل التي تشرح لكم الأسعار كاملة وسجل سعر عيار 21 قيمة 986 جنيهًا للشراء و989 جنيهًا للبيع، كما سجل سعر عيار 18 قيمة 845 للبيع وسجل للشراء من محلات الصاغة نحو 847 جنيهًا ، كما تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم بكتابها يوميا ونقوم بنشرها على منصاتنا الرقمية حتى تكون الاستفادة أكبر .

ونطلب من حضراتكم المواصلة في قراءة لمعرفة الإجابة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه مع العلم أن اهتماما واسعا وكبير لدى المواطنين في الفترة الأخيرة حول معرفة سعر الذهب في مصر لا سيما مع اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ خمسة شهر وهو على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 4-7-2022

وقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 228,571 شراء 228,000

عيار 22 بيع 209,524 شراء 209,000

عيار 21 بيع 200,000 شراء 199,500

عيار 18 بيع 171,429 شراء 171,000

عيار 14 بيع 133,333 شراء 133,000

عيار 12 بيع 114,286 شراء 114,000

الاونصة بيع 7,108,571 شراء 7,090,800

الجنيه الذهب بيع 1,600,000 شراء 1,596,000

الكيلو بيع 228,571,429 شراء 228,000,000

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 146,551 ليرة $58.33

سعر الذهب عيار 22 134,339 ليرة $53.47

اسعار الذهب عيار 21 128,235 ليرة $51.04

اسعار الذهب عيار 18 109,915 ليرة $43.75

سعر الذهب عيار 14 85,488 ليرة $34.02

سعر الذهب عيار 12 73,275 ليرة $29.16

اسعار أوقية الذهب 4,557,730 ليرة $1,814

اسعار جنيه الذهب 1,025,880 ليرة $408.31

اسعار كيلو الذهب 146,550,807 ليرة $58,328

سعر الذهب في مصر اليوم لحظة بلحظة

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 يوليو 146,551 128,235 109,915 85,488 73,275

1 يوليو 146,034 127,783 109,527 85,187 73,017

30 يونيو 146,066 127,811 109,551 85,206 73,033

29 يونيو 147,019 128,645 110,266 85,762 73,510

28 يونيو 147,108 128,723 110,333 85,814 73,554

27 يونيو 147,318 128,907 110,491 85,936 73,659

26 يونيو 147,633 129,182 110,727 86,120 73,817

25 يونيو 147,633 129,182 110,727 86,120 73,817

24 يونيو 147,464 129,034 110,600 86,021 73,732

23 يونيو 147,617 129,168 110,715 86,111 73,809

وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 4-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .