بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 4-7-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:50 م
03 يوليو 2022
بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 4-7-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه
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بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 4-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه حيث يبحث الملايين من الأشخاص والمستثمرين والمقبلين على الزواج عبر محرك جوجل العالمي وغيره مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص الكبير في هذه السطور على وضع التفاصيل التي تشرح لكم الأسعار كاملة وسجل سعر عيار 21 قيمة 986 جنيهًا للشراء و989 جنيهًا للبيع، كما سجل سعر عيار 18 قيمة 845 للبيع وسجل للشراء من محلات الصاغة نحو 847 جنيهًا ، كما تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم بكتابها يوميا ونقوم بنشرها على منصاتنا الرقمية حتى تكون الاستفادة أكبر .

ونطلب من حضراتكم المواصلة في قراءة لمعرفة الإجابة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه مع العلم أن اهتماما واسعا وكبير لدى المواطنين في الفترة الأخيرة حول معرفة سعر الذهب في مصر لا سيما مع اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ خمسة شهر وهو على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 4-7-2022

وقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 228,571 شراء 228,000

عيار 22 بيع 209,524 شراء 209,000

عيار 21 بيع 200,000 شراء 199,500

عيار 18 بيع 171,429 شراء 171,000

عيار 14 بيع 133,333 شراء 133,000

عيار 12 بيع 114,286 شراء 114,000

الاونصة بيع 7,108,571 شراء 7,090,800

الجنيه الذهب       بيع 1,600,000 شراء 1,596,000

الكيلو    بيع 228,571,429 شراء 228,000,000

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سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      146,551 ليرة     $58.33

سعر الذهب عيار 22       134,339 ليرة     $53.47

اسعار الذهب عيار 21      128,235 ليرة     $51.04

اسعار الذهب عيار 18      109,915 ليرة     $43.75

سعر الذهب عيار 14       85,488 ليرة      $34.02

سعر الذهب عيار 12       73,275 ليرة      $29.16

اسعار أوقية الذهب 4,557,730 ليرة   $1,814

اسعار جنيه الذهب 1,025,880 ليرة   $408.31

اسعار كيلو الذهب 146,550,807 ليرة         $58,328

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سعر الذهب في مصر اليوم لحظة بلحظة

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 يوليو  146,551         128,235         109,915         85,488 73,275

1 يوليو  146,034         127,783         109,527         85,187 73,017

30 يونيو 146,066         127,811         109,551         85,206 73,033

29 يونيو 147,019         128,645         110,266         85,762 73,510

28 يونيو 147,108         128,723         110,333         85,814 73,554

27 يونيو 147,318         128,907         110,491         85,936 73,659

26 يونيو 147,633         129,182         110,727         86,120 73,817

25 يونيو 147,633         129,182         110,727         86,120 73,817

24 يونيو 147,464         129,034         110,600         86,021 73,732

23 يونيو 147,617         129,168         110,715         86,111 73,809

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وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 4-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار والجنيه  نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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