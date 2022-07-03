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أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

استقرار أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا، اليوم الإثنين 4-7-2022، وسط عزوف ملحوظ عن الشراء رغم قرب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 146.551 ألف ليرة (58.33 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.488 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73.275 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا عند مستوى 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.557 مليون ليرة (1814 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 1.025 مليون ليرة (408.31 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 4-7-2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، سجلت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع الماضي هبوطا قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض عافيته ويعود للارتفاع مسجلا 1811 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية.