أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022، بعد زيادة البحث عن أسعار الذهب في الجزائر، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم، لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال عن أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين، بعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022

استقرار الذهب في الجزائر

استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الإثنين 4-7-2022، رغم تسجيل المعدن النفيس عالميًا خسائر أسبوعية بـ1.6%.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، عند مستوى 8.548 ألف دينار (58.33 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

ولم يتغير متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلًا نحو 7.480 ألف دينار (51.04 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ثبت متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، عند نحو 6.411 ألف دينار (43.75 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.986 ألف دينار (34.02 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر، نحو 265.489 ألف دينار (1814 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 59.839 ألف دينار (408.31 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4-7-2022

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ومع استمرار ترقب آفاق التضخم والسياسة النقدية.