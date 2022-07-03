استطلاع "إسرائيلي": 34 مقعداً لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة

أظهر استطلاع رأي نُشر، مساء اليوم الأحد، حصول حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو على 34 مقعداً، في حين ستحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، مقابل 4 مقاعد للقائمة الموحّدة.

وذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" "كان 11"، أن الاستطلاع أُجري على عيّنة من 550 شخصا، من ذوي الحقّ في الاقتراع، حيث أظهر استمرار تراجُع حزب "يمينا"، الذي تترأسه وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بعد حلّ الكنيست واعتزال نفتالي بينيت الحياة السياسية.

وأوضحت القناة العبرية، أنه جاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: "الليكود" - 34؛ "يش عتيد" - 21؛ "الصهيونية الدينية" - 10؛ "كاحول لافان" - 8؛ "شاس" - 8.

وحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد؛ وحزب القائمة المشتركة - 6؛ وحزب "العمل" - 5؛ وحزب "يسرائيل بيتنا" - 5؛ وحزب "يمينا" - 4؛ وحزب "ميرتس" - 4؛ وحزب "تيكفا حداشا" - 4؛ وحزب القائمة الموحدة - 4.

ويُشار إلى أنه بهذه النتائج تكون قوة معسكر نتنياهو 59 مقعدا، مقابل 51 مقعدا للمعسكر الذي يشكل الائتلاف السابق بقيادة رئيس الحكومة الحالي، يائير لبيد، باستثناء حزب "يمينا"، فيما تحتفظ القائمة المشتركة بمقاعدها الستة.

وأوضح الاستطلاع بأنّ 44% من المستطلعة آراؤهم، أكّدوا أن معالجة موجة الغلاء الحالية، الدافع الأهم بالنسبه لهم، لاختيار لأيّ حزب سيصوّتون، فيما أجاب 14% بأن قضية الأمن هي الأهم بالنسبة إليهم.

جدير ذكره أنه نشرت القناة 12 العبرية استطلاعاً، الأربعاء الماضي، أظهر أن حزب "يمينا" سيحصل على 5 مقاعد إذا ما خاض الانتخابات المقبلة تحت قيادة شاكيد، علما بأن الأخيرة كانت قد أكدت أنها لا تعارض المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو.