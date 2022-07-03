اختراق حسابات الجيش البريطاني على "تويتر" و"يوتيوب"

أعلن الجيش البريطاني، مساء اليوم الأحد، اختراق حساباته على تطبيقي تويتر ويوتيوب.

وقال المتحدث باسم الجيش البريطاني :"نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار".

وأضاف المتحدث :"نتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، ونعمل على حل المشكلة. وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

ويُشار إلى أنه في الغالب تتهم بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجمات السيبرانية.

ووتسود العلاقة بين موسكو ولندن أجواء من التوتر الشديد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبينما تحافظ برلين وباريس على خط مفتوح مع موسكو اختارت لندن أن تكون رأس حربة في المواجهة السياسية مع روسيا.

وجدير ذكره أنه تقدم بريطانيا دعماً عسكرياً لكييف كما كان رئيس الوزراء بوريس جونسون من أوائل القادة الغربيين الذين التقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة المحاصرة.