مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار في كوبنهاجن

أعلنت الشرطة الدنماركية، مساء اليوم الأحد، مقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن.

و قالت شرطة كوبنهاجن عبر تويتر :"أرسلت تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت الشرطة :"بأنها اعتقلت مشتبهاً به على صلة بالحادث، لافتةً إلى أنها وهي في الموقع، أُطلقت عيارات نارية وأصيب وقتل عدد من الأشخاص".

وطالبت الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

وكانت نشرت وسائل إعلام دنماركية، صوراً تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا واسعا، وقطعت الطرق المؤدية إلى مركز التسوق. كما تم إيقاف حركة المترو، وكانت مروحية تحلق في أجواء المنطقة.

ويُشار إلى أنه يجاور موقع الهجوم قاعة "رويال أرينا" للحفلات الموسيقية، حيث كان مقررا إقامة حفلة للمغني البريطاني هاري ستايلز اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

جدير ذكره أنه يعود آخر اعتداء في كوبنهاغن إلى 14 و15 شباط/ فبراير 2015، حين أسفرت سلسلة عمليات إطلاق نار عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى.