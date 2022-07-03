إصابات في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن

أعلنت الشرطة الدنماركية، مساء اليوم الأحد، أن عدة إصابات وقعت جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن.

و قالت شرطة كوبنهاجن عبر تويتر :"أرسلت تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت الشرطة :"بأنها اعتقلت مشتبهاً به على صلة بالحادث، لافتةً إلى أنها وهي في الموقع، أُطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وطالبت الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

وكانت نشرت وسائل إعلام دنماركية، صوراً تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.