هل سيتم حذف التيك توك TikTok في السعودية من جوجل ومتجر ابل واندرويد 2022 ، ملايين المستخدمين من تطبيق تيك توك العالمي في جميع محافظات المملكة العربية السعودية يبحثون على محرك جوجل الشهير في الساعات الأخيرة بعد ورود معلومات عن نية عن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في توقيف تطبيق تيك توك على متجر ابل واندرويد ومن جوجل وهذا الموضوع بات مقلقًا لمستخدميه لا سيما أصحاب المشاهدات العالية وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم بوضع كامل التفاصيل في هذه السطور التي توضح لكم الإجابة الكاملة لذلك يترتب من حضراتكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية ونوضح إلى أن تيك توك هي خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

ولقد حرص الفريق على وضع الإجابة حول هل سيتم حذف التيك توك TikTok في السعودية 2022 حيث سجل محرك جوجل عمليات بحث واسعة جدًا في هذه الساعات من داخل المملكة السعودية وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم مميزاته ومقطع فيديو يوضح لكم التفاصيل ونشير إلى حضراتكم إلى أن وبحسب إحصائية العام الماضي قد بلغت عدد مستخدميه 800 مليون مستخدم والعدد قد ارتفع لاحقا .

هل سيتم حذف التيك توك TikTok في السعودية 2022

ونشير لكم إلى أن مغردون على المنصات الرقمية قد قالوا في وقت سابق ان الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة ستطر إلى حذف تطبيق تيك توك من جميع المتاجر الإلكترونية منها ابل واندرويد بدواعي أن التطبيق لخصوصية المستخدمين والتجسس عليهم عبر الدخول إلى ملفاتهم المحملة على أجهزتهم الخاصة.

ورغم تداول هذا الخبر بصورة رهيبة جدًا بين المواقع الإخبارية والمنصات الرقمية لكنه لم يتم حتى الآن التأكيد على الخبر من قبل مالكي شركتي أبل وأندرويد ، وبهذا يكون تطبيق تيك توك غير متوفر في جميع الماتجر . ولم يؤكد حتى اللحظة عن حذف التيك توك في السعودية وان القرار سيشمل بلدان العالم كافة .

كما ونلفت إلى حضراتكم إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامت قد طالب في فترة حكمه التي امتدت أربعة سنوات ، الشركة الصينية ببيع التطبيق أو إزالته نهائيًا من المتاجر، لذلك يريد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اتخاذ خطوات لإبقاء البيانات الأمريكية خارج الصين.

هل سيتم حذف التيك توك في السعودية

تحميل تطبيق التيك توك TikTok الجديد 2022 على الأندرويد والايفون

ونضع بين ايديكم معلومات جديدة وعامة عن تطبيق تيك توك TikTok الصيني المشهور بين المنصات الرقمية إذ يعد الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه ، وذلك بحسب بيانات صينية تم تداولها عبر الانترنت .

وتقول تلك البيانات التي اخذت صدى واسع مقارنة المنصات الرقمية الأخرى إلى أن تطبيق تيك توك الصيني قد بلغ عدد مستخدميه نحو 176 مليون خلال الشهور الأولى من العام قبل تيك توك منذ بداية 2018.

حذف التيك توك من متجر جوجل

مميزات تطبيق التيك توك الجديد

1- ومن ابرز مميزات تطبيق تيك توك ، مكتبة لا تنتهي من فيديوهات 15 ثانية: ويمكن لمستخدم التطبيق أن يشاهد الفيديوهات الممتعة، كما أنه يساعد على الانتقال من فيديو إلى أخر، ويسمح بصنع فيديوهات خاصة به بكل سهولة مع مزايا عديدة.

- مميزات تطبيق تيك توك محتوى فيديوهات ممتع: كما يمكن لمتصفح التطبيق أن يمثل مشاهد ممتعة من أفلام أو رقص على أغنية شهيرة.

3- مميزات تطبيق تيك توك التفاعل السريع ومشاركة المحتوى: ويتمتع تطبيق تيك توك بسهولة الاستخدام، والإعجاب بالفيديو أسهل الأشياء، وللانتقال لفيديو يتم السحب للأعلى، ولرؤية صفحة ناشر الفيديو لمشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة به يتم السحب إلى اليسار.

4- مميزات تطبيق تيك توك مكان تجمع فريد من نوعه: ويعد تيك توك مكان لتجمع ملايين الشباب والشابات حول العالم والمشاركة في فيديوهات متنوعة وجذابة. وفي نهاية المقالة التي تحدثنا فيها حول هل سيتم حذف التيك توك TikTok في السعودية 2022 من جوجل نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .